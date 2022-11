Es brasilera, destacó las cosas que “solo tienen sentido” en Florida y generó una ola de reacciones

escuchar

Maressa Schinaider es una joven brasilera que hace cuatro años se mudó a Estados Unidos, al estado de Florida, y desde entonces se dedica a compartir contenido relacionado con su nueva vida en ese país.

Uno de sus videos recientes estuvo dedicado a enumerar cuáles son los aspectos que ella considera que no tienen sentido en la ciudad donde reside y causó todo tipo de reacciones entre la comunidad virtual.

Las condiciones de vida en Florida son distintas a las de otros estados norteamericanas, ya que su flora y fauna obligan a los ciudadanos a tomar precauciones especiales con, por ejemplo, los caimanes.

Además, el mundo es tan diverso que al emigrar todo parece nuevo y desconocido en situaciones que no suelen ocurrir en la nación de origen de los viajeros.

Una tiktoker enlistó lo más "extraño" de Florida

En el caso de la tiktoker, le sorprendió mucho la precaución que se tiene por la presencia de cocodrilos en las casas, los animales que se ven por todos lados, en calles y casas y que algunos hogares tengan estacionamientos exclusivos para barcos. “Cosas que solo tienen sentido en Florida”, resumió antes de hacer la siguiente lista a través de su cuenta de TikTok @mahhney:

Piscina con jaula para que no te despiertes al día siguiente con un caimán nadando

El agua de mar pasando detrás de la casa

Estacionamiento de lanchas en las casas

La increíble amplitud térmica entre el interior de las casas (con aire acondicionado) y el afuera,

La cantidad de animales (y también bichos) que hay por todos lados.

Todos los puntos fueron acompañados por videos que los registraban y atestiguaban, junto a la pegadiza canción italiana “C’è la luna mezzo mare”.

La reacción de los usuarios

En las redes suele haber opiniones divididas respecto a todos los temas y este caso no fue la excepción. Algunos creyeron que la grabación de Maressa era innovadora: “Florida es mejor que Nueva York”; ”La del mar me pareció chula”. En tanto que otros consideraron que era un escenario común: “¿Alguna vez has vivido en la costa de São Paulo o Río de Janeiro? No vi nada raro en el video”, le comentó.

Aun así, el clip causó un gran revuelo en las redes sociales, tanto que obtuvo 1,3 millones de reproducciones. Además, la tiktoker recibió halagos por parte de algunos de sus seguidores respecto al buen contenido que realiza.

La tiktoker destacó luego el uso de los garajes en Estados Unidos

Al ver la reacción de su comunidad virtual, Maressa decidió hacer un segundo video, pero ahora destacando “lo más extraño” que vio en el país norteamericano. En realidad solo dijo una cosa: cómo los estadounidenses usan los garajes de sus casas.

La brasileña caminó por un vecindario para contar frente a la cámara que, a pesar de que la gente tenía cochera, la gran mayoría decidía dejar sus vehículos estacionados afuera de la casa y ganar así más espacio de almacenamiento dentro de sus hogares. “Si pudiéramos, aquí también lo haríamos para tener más espacio, pero nos robarían enseguida”, le comentó uno de sus compatriotas.

