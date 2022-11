Fue a sacar el pasaporte y reclama que la hicieron cortarse las pestañas postizas para la foto: “De no creer”

escuchar

Los trámites migratorios no siempre son los más sencillos, sobre todo porque las restricciones de cada país son diferentes. La tiktoker Maddy Breteche-Lo fue la prueba tras contar su experiencia de cómo tramitó el pasaporte. Al parecer, estar frente a los funcionarios no fue agradable, ya que la obligaron a hacerse un cambio físico de última hora. La condición para tramitarle el documento era que se cortara ella misma las pestañas.

Todo ocurrió en Malasia, según relató en su cuenta de TikTok @maddybreteche. Estaba a punto de que le sacaran la fotografía oficial, pero los trabajadores le hicieron señalamientos acerca de su apariencia, algo que la sorprendió porque ella llevó un maquillaje bastante ligero precisamente para no tener problemas: “Este es mi maquillaje porque sé que son bastante raros con el tema”, pronunció mientras mostraba su rostro.

La tiktoker estaba muy sorprendida, pero decidió acceder a todo con tal de obtener su documento. Lo que no esperaba era que instantes después le hagan un pedido insólito: “No van a creer esto, muchachos. Me dieron unas tijeras y me dijeron: ‘O regresas otro día’. Yo dije: ‘Voy a volar mañana’, o, me dijeron: ‘Puedes cortarlo tú misma’”, añadió para detallar que las autoridades consideraron que sus extensiones de pestañas eran muy largas.

Obligaron a una joven a cortarse las pestañas para su foto del pasaporte

En su clip, mostró cómo lucían sus pestañas cortadas y decidió reírse del momento. Eso no fue todo, ya que sus lentes de contacto también significaron un problema. Tuvo que comprobar que no eran de color al sacárselos allí misma. A pesar de que les dijo a los oficiales que no podía ver bien sin ellos, no le creyeron y la exhortaron a poner su dedo en el ojo para levantarlo y que ellos vieran que eran totalmente transparentes.

La reacción de los usuarios

Después del traumático proceso, Maddy salió y lo filmó todo para contarle a su comunidad virtual lo que había vivido. Lo que más llamó la atención de sus seguidores fue que lo relató con muy buen humor y entre risas, además de que destacó que, a pesar de las complicaciones, su proceso tardó tan solo 30 minutos.

De igual manera, las personas le expresaron lo que pensaban sobre la situación y se dieron el tiempo de brindarle algunas recomendaciones: “Mi ansiedad cada vez que tengo que tratar con funcionarios del gobierno”; “Y todo para qué, si al final la foto es en blanco y negro”; “Todos (los usuarios) se quejan de las reglas estrictas, pero nadie se impresionó de que lo hiciera en 30 minutos”, le escribieron.

El pasaporte es necesario para viajar internacionalmente shutterstock - Shutterstock

“¿Cómo es que estás tan tranquilo hablando con ellos y aún sonriendo?”, le preguntó una persona sobre su actitud en la grabación, a lo que Maddy respondió que era una estrategia: “Tenía miedo de que me dijeran que cortara más”.

También le expresaron su confusión: “Nunca había visto a alguien tan contento incluso después de un procedimiento tan arduo”, y la creadora de contenido agregó que en realidad era como un mecanismo de defensa: “Tuve que reírme. Honestamente no quería llorar frente a ellos”, recalcó.

LA NACION