Es compradora habitual en Amazon y advirtió sobre una “nueva política” de devolución: “Te pueden cobrar”

Una joven estadounidense, que se hace llamar “Mrs. Florida” en TikTok, advirtió a los usuarios de Amazon sobre una “nueva política” de devolución de productos. La creadora de contenido ha causado intriga acerca de cómo funcionan actualmente las reglas para solicitar el reembolso de una compra en este sitio de comercio electrónico que se destaca por la flexibilidad en este área.

Tatianna Reign Diaz (@tatiannadiaz.usa), que cuenta con más de 10.000 seguidores en la plataforma de videos, compartió hace una semana un clip para dar a conocer su caso. A la fecha, el clip logró sumar más de 1,3 millones de reproducciones, casi 30.000 “me gusta” y miles de comentarios.

Qué se sabe de las “nuevas políticas” de devolución de Amazon

La tiktoker comenzó su video bajo la advertencia de que la “nueva política” de devolución de Amazon es una “locura”. Sin embargo, señaló que luego de hablar con su madre, quien también es muy activa en la plataforma de comercio electrónico, solo ella habría recibido la actualización respecto de las reglas. “Si no has actualizado Amazon, no lo actualices”, señaló.

La joven explicó en el video que al intentar devolver un producto se percató de que la web le pedía que aprobar una serie de normas. En este sentid, agregó una captura de pantalla con las reglas a aceptar, entre las cuales se podía leer: “Dependiendo del estado del artículo cuando lo recibamos, su devolución podría estar sujeta a: tarifa de reposición, reembolso parcial o cero reembolso”. En ese sentido, precisó: “Literalmente, debes aceptar el hecho de que es posible que te cobren una tarifa de reposición, un reembolso parcial o que no recibas ningún reembolso en absoluto, después de haber devuelto el producto”.

La usuaria de TikTok mostró lo que podría ser una nueva disposición para las devoluciones en Amazon TikTok @tatiannadiaz.usa

La tiktoker también mencionó que cuando hace pedidos en Amazon normalmente compra artículos al por mayor y devuelve los que no le gustan. “No es que devuelva más que la persona promedio, no me siento así. Si aparece dañado, hago el informe y lo devuelvo”. Sin embargo, dijo que su madre suele pedir y devolver la misma cantidad de productos, por lo que se pregunta por qué no recibió un mensaje de actualización como el de ella.

Por esa razón, la joven advirtió a sus seguidores: “Si hay una actualización, no la hagan”. Antes de terminar su video, mostró el asiento trasero de su automóvil y señaló: “De todos modos, tengo que devolver esta almohada. Así que, no sé, es una apuesta arriesgada. Espero recuperar mi dinero”. Finalmente, añadió que pensaba en dejar de comprar cosas en Amazon.

“Mrs. Florida” subió un segundo clip a la red social china para responderle a uno de sus seguidores que la acusó de comprar “impulsivamente” y devolver “la mayoría de las cosas”. “No compro doce cosas en Amazon y luego devuelvo once cada vez”, justificó. En el clip también comentó que hizo una revisión de su historial y que en los últimos tres meses había adquirido 58 productos, de los cuales devolvió ocho.

Qué dice Amazon acerca de su política de devoluciones

El sitio oficial de Amazon señala: “Los productos enviados desde Amazon.com, incluido Amazon Warehouse, se pueden devolver dentro de los 30 días posteriores a la entrega, con algunas excepciones”. Acerca de los reembolsos, precisa que cuando el usuario regresa un artículo, el monto y el método del reembolso pueden variar. El proceso finalizará “después de que procesemos el producto devuelto en nuestras instalaciones”.

La empresa también advierte: “Si no recibimos los productos y la cantidad que se espera en función de tu solicitud de devolución, o si los productos no se encuentran en su condición original o les faltan piezas, accesorios o manuales, te cobraremos el monto reembolsado previamente (o el pedido de reemplazo o cambio que ya se envió)”, Asimismo, señala que si no se puede hacer el cargo al comprador, se le pedirá que lo complete antes de iniciar otra solicitud de devolución.

