El error por el que una moneda de 25 centavos de EE.UU. vale 1200 veces su precio: cómo reconocerlo

En la extensa historia de la Casa de la Moneda de Estados Unidos, ciertos ejemplares han adquirido gran cotización debido a errores en su acuñación. Estos detalles no solo los hacen únicos, sino que también pueden multiplicar su valor en el mercado de subastas, superando varias veces su precio nominal. Un claro ejemplo de esto es el cuarto de dólar de Washington de 1983, una pieza de 25 centavos que, gracias a un fallo específico, se vende 1200 veces más cara que su valor original.

El cuarto de dólar de Washington fue emitido por primera vez en 1932 para conmemorar el 200 aniversario del nacimiento del primer presidente de Estados Unidos, George Washington. El diseño, a cargo de John Flanagan, se mantuvo en circulación debido a su popularidad, lo que llevó a la Casa de la Moneda a seguir acuñando estas piezas en años posteriores.

La moneda cuenta con la marca de seca "D" debido a que fueron acuñadas en Denver Foto NGC

A lo largo del tiempo, su composición varió. Hasta 1965, los cuartos de dólar estaban hechos de plata, pero debido a razones económicas, se decidió cambiar el material a una aleación de cuproníquel. De acuerdo con Coin Value, esto hizo que las piezas emitidas a partir de esa fecha, como las de 1983, no contengan metales preciosos, lo que en principio las haría menos valiosas en términos de material. Sin embargo, lo que las hace relevantes no es su composición, sino los errores que algunas presentan.

El error de la moneda de 1983 que incrementa su valor: cómo reconocerlo

En el caso del cuarto de dólar de 1983 acuñado en Denver, se produjo un error que aumentó considerablemente su valor. Este fallo tiene que ver con un desplazamiento en el sello de la moneda. Este tipo de detalle no es común, porque que aumenta el interés de los coleccionistas.

En estos ejemplares el error afecta la marca de la ceca “D” (de Denver), que aparece parcialmente rellena o mal ubicada. Este pequeño, pero notable detalle ha hecho que la moneda pase de valer sus 25 centavos originales a tener precios cercanos a 300 dólares o más en subastas.

En la plataforma Heritage Auction una moneda se subastó por 1410 dólares Foto Heritage Auctions

¿Qué hace que esta moneda sea tan valiosa?

Aunque el cuarto de dólar de Washington de 1983 fue emitido en grandes cantidades, con millones de ejemplares en circulación, la escasez de piezas en estado de menta (es decir, sin circular y en perfectas condiciones) es uno de los factores que contribuye a su alta cotización. Con el paso del tiempo, la mayoría de ejemplares acuñados ese año han sido utilizados y presentan desgastes, lo que hace que las de perfecto estado sean muy codiciadas por los coleccionistas.

En el caso de las monedas con errores, el valor aumenta aún más. Según la Guía de Precios NGC, las piezas de 1983 en condiciones circuladas pueden tener un valor que va desde los 0,30 hasta los 0,85 dólares, pero las que están en estado prístino y sin circular, especialmente las que presentan fallas en la acuñación, pueden alcanzar valores de hasta 410 dólares o más.

El cuarto de dólar tiene un detalle en particular que aumenta su valor en el mercado de subastas Foto Heritage Auctions

Cómo identificar la moneda valiosa de 1983

Para saber si un cuarto de dólar de 1983 es valioso, hay algunos aspectos clave para revisar:

Fecha de acuñación: debe tener la inscripción de 1983 justo debajo de la cabeza de Washington en el anverso de la moneda.

Marca de la ceca: las monedas de 1983 fueron acuñadas en tres lugares: Filadelfia (sin marca), Denver (D) y San Francisco (S). Las que están con errores más valiosos suelen ser las acuñadas en Denver (D).

Error de acuñación: el error específico que hace significativa a esta moneda es un desplazamiento en el sello. Esto puede afectar la marca de la ceca o causar que algunos detalles estén incompletos o mal alineados.

Estado de la moneda: las que están en estado de menta son las que alcanzan los precios más altos. Cuanto mejor sea la condición, mayor será su cotización en el mercado.

La moneda de 1983 en el mercado de subastas

El valor de estas ha quedado demostrado en diversas subastas. Recientemente, un cuarto de dólar de 1983 con el error mencionado se vendió en eBay por la suma de 300 dólares, según The Sun. Además, la plataforma Heritage Auctions registró la venta de otro cuarto de dólar similar por 1410 dólares, debido a su calificación de MS67 en la escala Sheldon, uno de los grados más altos que puede alcanzar una pieza en términos de estado de conservación.

Qué es la escala Sheldon

Para determinar el estado de conservación de una moneda, los expertos numismáticos utilizan la escala Sheldon, que clasifica las piezas del 1 al 70. Un ejemplar con una calificación de MS67 (Mint State 67) indica que está en casi perfecto estado, con solo ligeras imperfecciones visibles bajo una lupa.

