Es jubilado, se unió a un grupo de excavadores para ocupar su tiempo libre y encontró un anillo milenario

Durante una de las excavaciones en la localidad de Burghead, Escocia, un voluntario encontró una sorprendente joya que data de la época de los pictos, el primer reino documentado que habitó en el este del país europeo entre los años 500 y 1000 d. C. El antiguo anillo se encuentra en el Museo Nacional de Escocia para ser analizado por el Servicio Postexcavación.

El responsable de este hallazgo es John Ralph, un ingeniero jubilado de 68 años. Para aprovechar su tiempo libre, optó por inscribirse como voluntario para las excavaciones lideradas por la Universidad de Aberdeen, la institución donde se graduó. Mientras limpiaba el piso de una estructura, descubrió el anillo de metal que lo puso en la mirada de todos.

El anillo fue descubierto durante una excavación por el antiguo Fuerte Burghead Universidad de Aberdeen

“Me había jubilado recientemente y vi un anuncio que buscaba voluntarios para ayudar con las excavaciones de Burghead. Mi hermana todavía vive allí y me pareció interesante, así que pensé: ¿por qué no? Ahora me he unido a tres alojamientos diferentes allí, cada uno de ellos durante dos semanas”, mencionó el hombre a BBC Scotland.

El descubrimiento que comprobó la importancia de los pictos en la zona

En esas dos semanas de excavación, Ralph descubrió otros objetos que parecían prometedores, pero no significaban mucho históricamente. De hecho, sus compañeros le dijeron que tenía el don de encontrar “piedras brillantes”. “Encontré algunos artículos interesantes, incluidos alfileres de hueso, y fue genial ser parte del equipo, que fue el verdadero atractivo”, comentó. Por este motivo no tenía muchas esperanzas al descubrir la antigua pieza de joyería.

“Estaba limpiando el piso de un edificio y primero vi un alfiler de metal y luego, escondido, estaba el anillo. Fue como si un delantero marcara un gol. Solo cuando se lo mostré al voluntario que estaba a mi lado y se emocionó, pensé que podría ser realmente algo especial”, agregó. La joya en forma de cometa está producida de metal, con un trozo de granate dentro, de acuerdo con los arqueólogos.

La joya está fabricada con metal y tiene por dentro trozos de granate Universidad de Aberdeen

Gordon Noble, profesor de Arqueología y director de los trabajos de excavación de los últimos tres años, le comentó a BBC la rareza de este artículo: “Lo que encontró fue realmente increíble. Pudimos ver que era algo realmente emocionante, ya que a pesar de llevar más de 1000 años en el suelo, vimos destellos de un posible engaste de granate”. Y continuó: “Se han descubierto muy pocos anillos pictos y los que conocemos suelen proceder de tesoros que se colocaron en el suelo deliberadamente para su conservación”.

Según un comunicado de la Universidad de Aberdeen, el profesor Noble y su equipo examinará el anillo, la evidencia de edificios y otros artefactos para descubrir si la pieza de joyería fue producida en el sitio. “Este indicador adicional de la producción de metalistería de alto nivel se suma a la creciente evidencia de que Burghead fue una sede de poder realmente importante en el período picto”, finalizó.

La zona solía formar parte del Fuerte Burghead, uno de los centros de poder del reino Picto Universidad de Aberdeen

La zona en la que estaban excavando solía formar parte del Fuerte Burghead, uno de los primeros centros de poder del reino picto. Los restos del lugar fueron destruidos cuando remodelaron el puerto y la ciudad de Burghead en el siglo XIX. Sin embargo, aún prevalecen ciertas estructuras históricas que se pueden visitar libremente.

