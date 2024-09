Parole humanitario: cuáles son los nuevos requisitos para que un patrocinador apoye a un solicitante

El programa de permisos de permanencia temporal, conocido como parole, reanudó recientemente las Autorizaciones Anticipadas de Viaje (ATA, por sus siglas en inglés), que son necesarias para finalizar el trámite, luego de haber estado suspendido por hallazgos de posibles fraudes. Para ser beneficiario, los solicitantes nacidos en Cuba, Haití, Nicaragua o Venezuela requieren de un patrocinador, que debe cumplir con requisitos específicos.

Las personas que participan en estos procesos deben tener un patrocinador en EE.UU. que se comprometa a brindarles apoyo financiero durante su tiempo de estancia. Este debe iniciar la solicitud en línea en nombre del beneficiario, mediante la presentación de un formulario I-134A en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) por cada peticionario, incluidos los niños menores.

Las personas que participan en estos procesos deben tener un patrocinador en EE.UU. que se comprometa a brindarles apoyo financiero Freepik

Cuáles son los requisitos para ser patrocinador del parole

Los patrocinadores pueden presentar la solicitud de forma independiente, junto con otras personas o en nombre de organizaciones, empresas u otras entidades, y no se requiere una tarifa. Luego, serán investigadores por el gobierno de Estados Unidos, con el objetivo de proteger al peticionario contra la explotación y el abuso, así como también garantizar que pueda brindar el apoyo financiero necesario.

Pueden aceptar ayudar a más de un beneficiario (nacional de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela), como por ejemplo diferentes miembros de un grupo familiar, pero deben presentar un formulario por separado para cada uno. La autorización se otorga por un período temporal de hasta dos años por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo.

La autorización se otorga por un período temporal de hasta dos años por razones humanitarias urgentes o beneficio público significativo Freepik

El patrocinador debe:

Ser ciudadano, nacional o residente permanente legal de Estados Unidos, tener un estatus migratorio legal como TPS o asilo, o tener el permiso de permanencia temporal o haber recibido acción diferida o DED.

Aprobar una investigación de seguridad y antecedentes.

Demostrar recursos financieros suficientes para recibir, mantener y apoyar al beneficiario durante todo su periodo de parole.

Luego de la reanudación de los procesos, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó que, como parte de una revisión interna, se implementaron salvaguardas actualizadas, con la incorporación de una rigurosa investigación mejorada a la solicitud de la persona de apoyo. Ahora se hará una pesquisa adicional para identificar perfiles fraudulentos y se exigirá la toma de las huellas dactilares de los patrocinadores. Estos requisitos más exigentes se implementaron tras la suspensión del programa por denuncia de fraudes.

El DHS ahora exigirá la toma de las huellas dactilares de los patrocinadores Freepik

En caso de que el sponsor no pueda demostrar que puede apoyar financieramente al beneficiario, tiene la posibilidad de usar a una persona de apoyo adicional, que no tiene que ser un familiar y no tiene que presentar su propio formulario I-134A, pero sí estará sujeta a los mismos requisitos de evidencia como: presentar estados bancarios, una carta del empleador y declaraciones de impuestos.

El tipo de apoyo para los peticionarios que se requiere incluye:

Recibir al beneficiario a su llegada a Estados Unidos y transportarlo a la vivienda inicial.

Asegurarse que el beneficiario tenga una vivienda segura y adecuada durante la duración de su permiso de permanencia temporal y sus necesidades básicas iniciales.

Según corresponda, ayudar al beneficiario a completar la documentación necesaria.

Asegurarse que se satisfagan las necesidades de salud y de atención médica del beneficiario durante la duración del parole .

. Según corresponda, ayudar al beneficiario a acceder a la educación, aprender inglés, asegurar un empleo e inscribir a los menores de edad en la escuela, si corresponde.

LA NACION