Es latino y revela los errores que cometen muchos inmigrantes cuando buscan trabajo en Estados Unidos

Un usuario de TikTok, conocido como Vida Latina en USA, recientemente compartió un video en el que busca desmitificar ciertas creencias arraigadas entre muchos latinos que deciden irse a vivir a Estados Unidos con la esperanza de hacerse millonarios. En su video, titulado “Reflexión sobre vivir en EE.UU.”, el creador de contenido publicó su experiencia personal trabajando en el sector de la construcción.

Su objetivo es mostrar a sus seguidores que los gastos a los que se enfrentan muchos inmigrantes al llegar al país norteamericano, como el alquiler y el pago de los servicios, deben tomarse en cuenta, ya que son un gran límite para realizar este sueño de superación.

El objetivo de los 100 mil dólares

En el video, el latino relata cómo llegó con la idea de ahorrar rápidamente una gran suma de dinero para luego volver a su país de origen con ese dinero. “Cuando me vine a Estados Unidos, dije, hago 100 mil dólares y en un año me regreso”, expresó. Sin embargo, al empezar a trabajar, la realidad fue otra. En su primer empleo en la construcción generó un ingreso semanal de aproximadamente US$490.

Convertidos a la moneda de su país, esto representaba un monto considerable en ese momento, lo que inicialmente lo hizo sentir exitoso. Sin embargo, este sentimiento le duró muy poco. Pronto, el trabajador latino descubrió que las obligaciones financieras en Estados Unidos pueden consumir casi todo un salario.

Según su descripción, los pagos recurrentes como renta, servicios públicos, teléfono, seguros y mantenimiento de vehículos, entre otros gastos, erosionaron rápidamente sus ahorros. “Llegas a cero, así de fácil”, aseguró: “Me di cuenta de que trabajando de esta manera nunca iba a hacer dinero”.

Esta situación lo llevó a cuestionar si sería posible alcanzar su objetivo original de reunir los US$100 mil con trabajos tradicionales como los que consiguen los migrantes en sectores de la economía norteamericana, como lo es la construcción. Según él, muchas veces los recién llegados solo encuentran ofertas en ese rubro o en restaurantes, lo cual limita las oportunidades de crecimiento financiero.

El rubro de la construcción es uno de los principales trabajos a los que acceden los recién llegados a EE.UU., según el influencer Unsplash/Christina Hawkins

A pesar de esto, el hombre señaló que existen más alternativas disponibles, pero que no siempre son visibles para aquellos que recién llegan al país. “Uno piensa que no hay nada más que eso, que es todo lo que hay, cuando en realidad sí hay más que eso. Honestamente, pues son trabajos en los que como empleado no ganas mucho, pero si tú eres el dueño, entonces sí ganarás bien”, concluyó.

El video rápidamente se volvió viral en la plataforma de TikTok, generando un intenso debate entre los usuarios. Muchos compartieron sus propias vivencias, mientras otros agradecieron la honestidad del tiktoker por mostrar una perspectiva que no siempre se comparte. “Mi estancia en EE.UU. solo me abrió más la mentalidad sobre lo más valioso es el tiempo y la familia. En México también se puede hacer dinero”, respondió una persona, a lo que el influencer le dio la razón.

Cuál es el salario mínimo en EE.UU.

El salario mínimo federal en Estados Unidos es de US$7,25 la hora desde que se fijó el monto en julio de 2009. Esta tarifa se aplica a los trabajadores cubiertos no exentos, mientras que aquellos empleados que reciben propinas, su salario por hora de US$2,13. Si con el dinero que reciben de los clientes, no llegan al monto federal, el empleador debe pagar para compensar la diferencia.

Cuál es el salario mínimo por hora en EE.UU. Igal Ness / Unsplash

Sin embargo, es importante saber que en la mayoría de los estados del país se anuncian ajustes al alza para beneficiar a los trabajadores que enfrentan aumentos en los costos de vida, así como para responder a las exigencias del mercado laboral en cada localidad. Actualmente, el Distrito de Columbia, Washington y California son los que ofrecen pagas más altas, mientras que Alabama, Louisiana, Mississippi, South Carolina y Tennessee no tienen una regla estatal.

Cuál es el salario mínimo por hora en cada uno de los estados de EE.UU.

Alabama: US$7,25

Alaska: US$10,85

Arizona: US$13,85

Arkansas: US$11,00

California: US$15,50

Colorado: US$13,65

Connecticut: US$15,00

Delaware: US$11,75

Distrito de Columbia: US$17,00

Florida: US$12,00

Georgia: US$7,25

Hawái: US$12,00

Idaho: US$7,25

Illinois: US$13,00

Indiana: US$7,25

Iowa: US$7,25

Kansas: US$7,25

Kentucky: US$7,25

Louisiana: US$7,25

Maine: US$13,80

Maryland: US$13,25

Massachusetts: US$15,00

Michigan: US$10,10

Minnesota: US$10,59

Mississippi: US$7,25

Missouri: US$12,00

Montana: US$9,95

Nebraska: US$10,50

Nevada: US$11,25

New Hampshire: US$7,25

Nueva Jersey: US$14,13

New Mexico: US$12,00

Nueva York: US$14,20

Carolina del Norte: US$7,25

Dakota del Norte: US$7,25

Ohio: US$10,10

Oklahoma: US$7,25

Oregon: US$14,20

Pensilvania: US$7,25

Rhode Island: US$13,00

Carolina del Sur: US$7,25

Dakota del Sur: US$10,80

Tennessee: US$7,25

Texas: US$7,25

Utah: US$7,25

Vermont: US$13,18

Virginia: US$12,00

Washington: US$15,74

Virginia Occidental: US$8,75

Wisconsin: US$7,25

Wyoming: US$7,25