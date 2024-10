Es oficial: los hijos de “El Chapo” Guzmán negocian en Chicago un posible acuerdo con EE.UU.

Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio y Joaquín Guzmán López, se encuentran en el centro de una posible negociación con las autoridades de Estados Unidos. Así lo confirmó este lunes el abogado defensor, Jeffrey Lichtman, tras una breve audiencia en la ciudad de Chicago. La situación ha generado gran expectativa debido a las investigaciones que se llevan a cabo tanto en México como en territorio norteamericano, en un contexto marcado por el narcotráfico y las acciones judiciales contra el Cártel de Sinaloa.

Ovidio Guzmán, conocido como “El Ratón”, compareció por segunda vez ante un tribunal estadounidense en una audiencia que duró apenas 15 minutos. Según las declaraciones de Lichtman al finalizar la sesión, los rumores sobre las negociaciones entre sus defendidos y el sistema judicial de Estados Unidos son ciertos. Esta afirmación, publicada en El País, confirma la existencia de diálogos que podrían derivar en un acuerdo legal.

“Son dos casos totalmente diferentes. Aunque represento a ambos hermanos, eso no cambia el hecho de que cada uno tiene su propio caso. Por lo tanto, no se trata de un acuerdo global en el sentido de que uno hace una cosa y el otro hace la otra. Me gustaría que hicieran lo mismo, que tuvieran el mismo resultado, pero el gobierno los ve de manera diferente”, afirmó el abogado en declaraciones reproducidas por ABC.

En qué va el caso de “Los Chapitos” y el cártel de Sinaloa

La jueza Sharon Johnson Coleman, quien está a cargo del caso, ordenó una nueva audiencia para el 7 de enero. En esa oportunidad, se espera que los hermanos Guzmán comparezcan de manera conjunta, lo que podría arrojar más luz sobre las negociaciones y los posibles términos del acuerdo.

Estados Unidos acusa a los “Chapitos” de ponerse al mando del Cártel de Sinaloa, junto con Zambada García y Dámaso López Núñez, alias “Licenciado”, después de la detención de “El Chapo” Guzmán, condenado en 2019 a cadena perpetua en el país norteamericano.

Los cargos a los que se enfrentan son: participes de empresa criminal, narcotráfico, blanqueo de dinero, uso de armas de fuego y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina, marihuana y fentanilo. Hasta el momento, ellos son los únicos detenidos, aunque también se ha inculpado a sus hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán.

Por su parte, Ismael “El Mayo” Zambada, un antiguo líder del cártel mexicano de Sinaloa, enfrenta cargos de narcotráfico y está acusado de fundar el cártel junto a “El Chapo”. El hombre tuvo que declarar el pasado 18 de octubre por primera vez ante el juez y se declaró inocente.

Si bien estaba siendo buscado desde hace tiempo por las autoridades, fue detenido en julio tras llegar en un avión privado a un aeropuerto de Texas junto con el hijo de Guzmán, Joaquín Guzmán López. Desde ese momento, según informó la prensa local, se produjeron enfrentamientos entre facciones rivales del cártel en el estado de Sinaloa.

Por último, recientemente la justicia estadounidense condenó a más de 38 años de cárcel a Gerardo García Luna, el exsecretario de Seguridad de México, acusado de proteger al Cártel de Sinaloa a cambio de dinero.

