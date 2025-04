Es mexicana y revela cuál el requisito clave por el que tuvo éxito con la green card: “Estuvieron a punto de negármela”

El gran anhelo de muchos migrantes en Estados Unidos es obtener la green card, documento que les permite vivir y trabajar permanentemente en ese país. En esa línea, una pareja compartió cómo fue su entrevista y el detalle que influyó en la decisión final para que a una inmigrante latina le aprobaran la green card.

En un clip compartido en Tiktok, la usuaria Yoselín Avilés reveló detalles de todo lo que tuvo que pasar junto a su pareja: “Estuvieron a punto de negarme la green card, ¿Y saben por qué lo pasamos? Porque llevamos muchas fotos, llevamos un álbum de fotos y eso hizo que nos salváramos”.

En referencia a su esposo Pierce Ceniti, la joven expresó: “Nosotros vimos muchos vídeos de cómo presentarnos a Uscis. En ellos se decía que no te puedes tocar, no te puedes ver con la otra persona”.

Al llegar a la dependencia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, en donde hicieron el trámite, Yoselín contó que una de las agentes en el lugar les aconsejó que fueran ellos mismos: “La gente de inmigración se portó bien amable conmigo, solamente me hizo tres preguntas”.

A fin de cuentas, todo resultó favorable para ambos. “Ella (la agente) nos dijo que la razón por la que nos aprobó todo fue porque vio muchas fotos”, manifestó la joven.

Como tramitaron la green card debido a su parentesco, las fotos fueron clave para probar que su relación era verdadera, con un vínculo que tenía evidencia.

Para finalizar su relato, Yoselín dejó un consejo para todos aquellos que quieren seguir sus pasos. “Si estás a punto de ir a tu entrevista de inmigración, lleva fotos, se tú mismo y no se pongan nerviosos. La persona que nos tocó todo lo hizo muy ameno, como que ella no estaba nerviosa. Eso hizo que nosotros no estuviéramos nerviosos”.

Cómo tramitar la green card por matrimonio

Si el cónyuge extranjero está en EE.UU. con un estatus legal

Según lo informado por Uscis, la persona ingresó al país con una visa válida y luego se casó con un ciudadano estadounidense, puede solicitar un Ajuste de Estatus sin necesidad de salir del país.

Formulario a presentar : formulario I-130 (petición de familiar extranjero) y I-485 (Solicitud de Ajuste de Estatus).

: formulario I-130 (petición de familiar extranjero) y I-485 (Solicitud de Ajuste de Estatus). Permiso de trabajo y viaje: puede solicitar un permiso de trabajo (Formulario I-765) y un permiso de viaje (Formulario I-131) mientras se procesa la solicitud.

Si el cónyuge extranjero está fuera de EE. UU.

Se debe realizar un Proceso Consular para obtener la residencia permanente desde su país de origen.

Formulario a presentar : formulario I-130, y tras su aprobación, completar el proceso en el consulado de EE. UU.

: formulario I-130, y tras su aprobación, completar el proceso en el consulado de EE. UU. Entrevista consular: el cónyuge extranjero deberá asistir a una entrevista en la embajada o consulado estadounidense de su país.

Si el cónyuge extranjero está en EE. UU. sin estatus legal

Si la persona ingresó sin autorización o está en situación irregular, el proceso es más complicado.

En algunos casos, puede ser elegible para un “Perdón por Presencia Ilegal” (Formulario I-601A) antes de salir del país para el proceso consular.

“Perdón por Presencia Ilegal” antes de salir del país para el proceso consular. Si una persona estuvo en EE.UU. de manera ilegal por más de 6 meses y sale del país, puede enfrentar un castigo de 3 o 10 años antes de poder regresar, salvo que obtenga un perdón aprobado.