Es profesor y se indignó por los alumnos que “no saben sumar ni restar” : “¡La culpa la tienen los papás!”

Las redes sociales con frecuencia son utilizadas como plataformas para compartir contenido que genera diversión, comentarios y millones de reacciones. No obstante, un profesor puertorriqueño decidió utilizarlas para hacer un fuerte descargo acerca de la educación. Contrario a lo que muchos pensarían al ver el inicio de la publicación, el hombre no les reclamó a sus estudiantes que no supieran resolver ecuaciones matemáticas, sino que lo elevó a los padres, y cuestionó las formas de crianza en el hogar.

En un video que compartió en su cuenta de Facebook, pero que a partir de allí se hizo viral, Jaime Fontanet, un profesor de escuela superior en Puerto Rico, explicó inicialmente que desde hace casi una década trabaja en el sistema educativo y a la par dirige un negocio de contabilidad. “Les enseño a mis estudiantes lo mejor, porque sé cómo se trabaja en la calle y se los doy en clase”, comenzó.

El maestro Jaime Fontanet reclamó que al menos tres estudiantes de grados diferentes no sabían resolver ecuaciones matemáticas distintas Captura de video Facebook/Jaime Fontanet

En ese sentido, comentó que este año había iniciado en una nueva escuela y que, pese a que le emocionaba mucho, se había llevado una sorpresa muy desagradable cuando descubrió que “al menos tres estudiantes no podían resolver ecuaciones sencillas”.

El hombre explicó que cuando comenzó a dar los primeros capítulos de la materia en clases, se dio cuenta de que a los jóvenes “les costaba mucho aplicar las reglas básicas de sumar y restar”. “Apliqué una ecuación de tercer grado, y tres estudiantes de 10, 11 y 12 me dijeron: ‘No sé'”, manifestó el profesor, quien conducía mientras hacía su descargo.

El profesor Jaime Fontanet manifestó que los padres de sus estudiantes eran responsables por el desempeño de ellos en la escuela Captura de video Facebook/Jaime Fontanet

“¿Qué está pasando?”, expresó con enojo a la cámara, y continuó: “¿Cómo yo voy a cubrir contabilidad si estos estudiantes no saben restar y sumar? Y este mensaje no es para los estudiantes, es para los padres. Aquí, los verdaderos responsables son los papás”.

De esa manera, dirigió la totalidad de su reclamo a los representantes de los chicos y expresó que el uso excesivo de los celulares y de redes sociales era verdaderamente contraproducente para la enseñanza. “¿Tú, papá, qué has hecho con tus hijos? ¿Quién está criando a los hijos que están ahora en la escuela? ¿TikTok, Instagram, Facebook, Fortnite, Clash of Clans, que más?”, continuó.

El mensaje de un profesor para los alumnos que “no saben sumar ni restar”

Luego agregó que veía a los chicos llegar a los restaurantes y una vez que se sentaban, quedaban completamente absortos con los celulares y que no hablaban entre sí. “Dentro del salón tengo que quitar los teléfonos para poder dar clase. Hay tiempo para todo, pero tú, papá, que me estás escuchando, tienes que trabajar en tu casa con ellos”, reclamó.

Fontanet también habló de la pandemia por Covid-19 y sus devastadoras consecuencias en lo que a educación se refiere. No solo produjo una merma importante en el aprendizaje, sino que ahora, de vuelta a la presencialidad, a muchos les cuesta estudiar.

Sin embargo, el profesor insistió en que la pandemia no podría ser una excusa para que los jóvenes dijeran que no sabían solucionar una ecuación y aclaró que su mensaje -cargado de enojo- no estaba dirigido a los chicos, porque ellos “no tenían la culpa”. “¡Son los padres! Hay muchos padres anormales”, cerró.

