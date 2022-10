Llegó al aeropuerto de Miami y se quejó de una costumbre norteamericana: “Te das cuenta de que estás en EE.UU. cuando…”

Una influencer argentina se quejó de la experiencia que vivió durante una escala en el aeropuerto de Miami y la compartió en TikTok, donde sus seguidores le dieron la razón en una dura crítica sobre la forma en la que se alimentan en los Estados Unidos. “Esta es la razón por la que la gente tiene el nivel de colesterol que tienen en este país”, dijo enfadada mientras buscaba un lugar para comer.

La popular usuaria @itscrazylatina recorrió el aeropuerto de un punto a otro en busca de una ensalada para mantener su régimen alimenticio, pero no fue tan sencillo como pensó. “No hay un p... lugar para comer una ensalada. Hay comida china, hay hamburguesas, hay papas fritas, hay sándwiches cubanos, pero dónde está mi p... ensalada”, dijo a la cámara.

“Sabés que estás en Estados Unidos cuando encontrar una ensalada es como encontrar una aguja en un pajar”, continuó con la queja. “Una se cuida, una es sexy y una llega a los Estados Unidos y no puede encontrar una ensalada”. Incluso comparó su exigencia con las que tiene Ricky Martin en un tour. Pero la búsqueda tuvo un final feliz y consiguió comer lo que anhelaba, un bowl de ensalada y un paquete con fruta.

Tras una declaración tan polémica sobre el estado de salud de los estadounidenses, la mujer, que también es cantante, recibió comentarios con posturas encontradas. Algunos apoyaron la queja sumando sus experiencias: “Así me pasa cuando voy a Los Ángeles”, “Por eso ahí (en Estados Unidos) se vende ropa extremadamente grande”, “Lo peor es que cuando hay están todas frías y congeladas”.

Otros pusieron dudas sobre su elección: “En ocasiones las ensaladas preparadas pueden tener las mismas o más calorías que una hamburguesa. La salsa que traen es una bomba”, “A mi me da pánico comer ensalada en la calle, no siempre los vegetales están del todo limpios”. Y hasta se quejaron de los precios: “McDonald’s y Jack in the Box tienen ensaladas, pero súper caras. Más de lo que cuesta un combo de hamburguesa”.

La controversia en torno a la alimentación en los Estados Unidos no es una novedad. Las comparaciones con la comida de otros países son un todo un tema en TikTok, donde hasta nutricionistas han mostrado cuáles son las mejores opciones para comer saludable en restaurantes de cadena en el país.

El alto consumo de comida chatarra en los Estados Unidos es un tema controversial que está respaldado por datos que señalan a la obesidad como una problemática arraigada iStock

Los datos respaldan la creencia de que el país sufre un problema de obesidad desde hace décadas. El informe más reciente del Atlas Mundial de la Obesidad (World Obesity Atlas) arroja que la mayor cantidad de personas que padecen obesidad están concentradas en cinco países: Estados Unidos encabeza y por detrás están China, Brasil, India y México.

Además, un reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) reveló en 2018 las enormes cantidades de comida chatarra que se producen en los Estados Unidos hasta convertirse en una parte importante de la dieta de los habitantes. “En un día cualquiera en Estados Unidos, un 36,6% o aproximadamente 84,8 millones de adultos consumen comida rápida”, aseguró Cheryl Fryar, una de las especialistas que trabajó en esa investigación.

LA NACION