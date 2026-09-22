Escudo de las Américas propone tomar "Medidas colectivas" contra grupos criminales

La alianza Escudo de las Américas, liderada por Estados Unidos, propuso este martes sancionar colectivamente a 24 grupos del crimen organizado en la región a los que consideran "una amenaza inmediata y compartida".

"Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narco‑terrorismo", explicó el comunicado, emitido tras una reunión de líderes de la coalición en la sede de la ONU.

"Declaramos nuestra intención de imponer (...) el congelamiento de activos; restricciones migratorias y de visado para los miembros, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones; y responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones", explicó el texto.

Estados Unidos dispone desde hace décadas de instrumentos económicos y jurídicos para sancionar a grupos armados, empresarios o responsables políticos a los que considera enemigos de sus intereses.

Washington tiene una "lista negra" de personas y empresas sancionadas, a las que no se permite acceder al sistema financiero o empresarial.

Esta es la primera vez que se pretende ampliar ese sistema de sanciones a los 15 países que firman el comunicado, es decir casi la mitad de América Latina y el Caribe.

Los 24 grupos afectados ya han sido sancionados por Washington, y van desde la Mara Salvatrucha de El Salvador al Tren de Aragua de Venezuela.

También se incluyen los principales carteles mexicanos, así como los grupos armados colombianos como el ELN, los brasileños Primeiro Comando da Capital y Comando Vermelho, el Sendero Luminoso peruano y otros.

"Para facilitar estos objetivos", declaran los firmantes del documento, se pedirá formalmente al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) activar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), de 1947.

Creado en los inicios de la Guerra Fría para luchar contra la amenaza del comunismo, el TIAR permite crear un órgano de consulta para coordinar la respuesta.

El presidente Donald Trump declaró este martes en el primer día de la Asamblea General de la ONU que "Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental".

"De ser necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual", advirtió.

Washington ha declarado "organizaciones narcoterroristas" a los principales grupos criminales de la región, lo que permite a su juicio utilizar todo tipo de medidas militares.

Mediante drones y ataques aéreos, el Pentágono lleva a cabo desde hace un año una campaña sin precedentes contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, con más de 200 muertos.

La coalición Escudo de las Américas reúne a los aliados conservadores de Trump. Perú, Chile y Colombia se acaban de incorporar al grupo.