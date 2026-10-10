España supera 2-0 a EEUU en su primer amistoso hacia el Mundial femenino 2027

La selección femenina de España, vigente campeona del mundo, derrotó 2-0 a Estados Unidos este sábado en el Audi Field de Washington, en un duelo entre dos de las mejores selecciones del planeta que se resolvió con goles de Patricia Guijarro y Eva Navarro.

El encuentro de preparación marcó el regreso de España a la competición internacional tras sellar en marzo su boleto al Mundial de Brasil 2027.

La Roja, en el primer lugar del ranking FIFA, se mostró amplia dominadora del partido sabiendo superar las ausencias de Mapi León, Claudia Pina, Cata Coll y Olga Carmona, quienes fueron bajas por lesión.

La tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, no formó parte de la convocatoria de Sonia Bermúdez.

España salió lanzada desde el pitazo inicial y encarriló rápidamente la victoria.

Patricia Guijarro abrió el marcador a los tres minutos con un brillante remate desde fuera del área y Eva Navarro amplió la ventaja a los 14 tras aprovechar una asistencia de Salma Paralluelo.

La victoria confirmó el buen momento de España frente a Estados Unidos: sumaron su segundo triunfo seguido ante las norteamericanas y ampliaron una racha que comenzó tras la última derrota frente a las estadounidenses en la SheBelieves Cup de 2020.

Ambas selecciones volverán a medir fuerzas el martes en el Subaru Park en Chester, Pensilvania.