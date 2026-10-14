España y EEUU empatan 2-2 en partido histórico para Alexia Putellas

La histórica Alexia Putellas alcanzó los 150 partidos con España con una actuación destacada, al contribuir este martes con un gol y una asistencia en el empate 2-2 frente a Estados Unidos en Chester (Pensilvania), preparatorio para el Mundial femenino Brasil 2027.

Las campeonas del mundo volvieron a exhibir su calidad ofensiva apenas unos días después de imponerse 2-0 a las norteamericanas en el primero de los dos amistosos de la ventana FIFA de octubre, con una actuación precisa en la circulación del balón y efectiva frente al arco rival.

Putellas, de 32 años, llegó a 43 goles y se convirtió en la primera española en disputar 150 juegos con la Roja.

A los 27 minutos, aprovechó un error de la defensa local para abrir el marcador con un remate dentro del área y a puerta vacía, tras recibir una asistencia de la jugadora del FC Barcelona Clara Serrajordi.

Cinco minutos más tarde, Putellas recuperó el balón luego de una mala salida de la portera Phallon Tullis-Joyce y de primera intención habilitó a Salma Paralluelo, que definió con remate fuerte y arriba para decretar el 2-0.

Después de ser titular en ambos partidos de la serie, Putellas abandonó el encuentro al minuto 62 ante una ovación de los presentes en la casa del Philadelphia Union de la Major League Soccer.

Ambas selecciones realizaron múltiples modificaciones en el complemento, siendo Estados Unidos la de mejor ajuste derivando en el gol del descuento al minuto 49', obra de Ashley Sánchez.

Mallory Swanson se convirtió en la figura de las locales anotando el gol del empate al minuto 86, un remate rasante de pierna derecha desde el borde del área que dejó sin posibilidades a Misa Rodríguez.

Con este empate, España registró la primera igualdad de su historia ante Estados Unidos y cerró de forma positiva una nueva etapa de su preparación para el Mundial de Brasil 2027.

La selección de Estados Unidos afronta la recta final de su preparación antes de medirse el 27 de noviembre con El Salvador, en un encuentro que otorgará un boleto al Mundial femenino de Brasil 2027.