Estados Unidos golea 3-0 a México en la primera derrota de Rafa Márquez

La selección de Estados Unidos goleó 3-0 este sábado a la de México en un partido amistoso jugado en el estadio State Farm en Glendale (Arizona), donde Rafael Márquez sufrió su primera derrota como entrenador del Tri.

Julian Hall marcó el 1-0 al minuto 28 al rematar frente al arco un centro que se le escapó al portero mexicano Raúl Rangel.

El guardameta del Tri se volvió a equivocar al 63' cuando salió de su área y falló en su intento de pasar la pelota a su defensa; Cavan Sullivan se avivó y firmó el 2-0 con un toque ante la portería desprotegida.

Malik Tillman sentenció el 3-0 con un fulminante disparo en el área y decretó la tercera victoria consecutiva de Estados Unidos en esta fecha FIFA.

El martes en el cierre de la ventana de amistosos internacionales, México enfrentará a Chile en Los Ángeles y Estados Unidos jugará contra Canadá en Minnesota.

Alineaciones:

Estados Unidos: Diego Kochen - Alexander Freeman, Chris Richards, Auston Trusty, Antonee Robinson - Tyler Adams, Sebastian Berhalter (Peyton Miller 82'), Cavan Sullivan (Yunus Musah 65'), Giovanni Reyna (Brooklyn Raines 82') - Malik Tillman (Brooklyn Raines 82'), Julian Hall (Justin Ellis 66'). DT Mauricio Pochettino.

México: Raúl Rangel - Israel Reyes, Diego Campillo, Johan Vásquez, Jesús Gallardo (Mateo Chávez 46') - Erik Lira (Obed Vargas 81'), Santiago Sandoval (Álvaro Fidalgo 66'), Luis Romo (Luis Chávez 46') - Roberto Alvarado (Everardo Lopez 81'), Santiago Giménez (Armando González 72'), Orbelín Pineda (Isaís Violante 66'). DT Rafael Márquez.