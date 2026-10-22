Estadounidense preso en Rusia acusado de luchar por Ucrania regresa a EEUU

Stephen Hubbard, un estadounidense que pasó cuatro años detenido en Rusia acusado de combatir del lado de Ucrania, regresó a Estados Unidos, informó el jueves su abogado.

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el miércoles la liberación de Hubbard al recibir en San Petersburgo al enviado estadounidense Steve Witkoff.

"Sí, ya ha aterrizado" en Estados Unidos, declaró el jueves a la AFP Martin De Luca, abogado de Hubbard, sin dar más detalles.

El presidente Donald Trump publicó a primera hora del jueves fotografías en las que Hubbard aparece sonriente junto a Witkoff.

En otra imagen, Hubbard, un profesor de inglés jubilado, de más 70 años, posa con varias personas no identificadas a bordo de una pequeña aeronave y sostiene una bandera estadounidense junto a dos integrantes del grupo.

Trump afirmó que Hubbard fue liberado sin que Estados Unidos tuviera que aceptar un intercambio de prisioneros. Sin embargo, el mandatario republicano suavizó algunas sanciones contra Rusia antes de la liberación y también acordó comprar diésel ruso, una medida que beneficia la capacidad financiera del Kremlin para sostener su invasión de Ucrania.

Witkoff se reunió el miércoles con Putin. Tras el encuentro, el líder ruso señaló la disposición de Moscú a retomar las conversaciones con Kiev y Washington para poner fin a la guerra, desatada con la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Hubbard vivía en la ciudad ucraniana de Izium cuando las fuerzas rusas lo capturaron en 2022, según sus familiares y abogados.

En 2024 fue condenado a casi siete años de prisión, acusado de actuar como "mercenario" para Kiev. Hubbard niega los cargos.

Un ciudadano ucraniano que compartió cautiverio con Hubbard aseguró a AFP que el estadounidense sufrió torturas durante su detención.