Este es el beneficio que Walmart dejará de ofrecer y que perjudicará a muchos clientes

Como parte de las estrategias de fidelización de los clientes, la mayor parte de las cadenas de ventas minoristas ofrecen tarjetas de crédito de marca, que permiten acceder a quienes las solicitan a descuentos específicos y planes de financiación para sus consumos en esas firmas. Desde 2018, Walmart ofrecía la tarjeta Capital One Walmart Rewards, pero desde mayo de 2024 ha dejado de emitirse y pronto dejará de ofrecer beneficios a quienes ya la poseen.

La pérdida del beneficio es consecuencia de la finalización del acuerdo entre Walmart y Capital One, la entidad bancaria que emitía la tarjeta, luego de un largo litigio que comenzó a inicios de 2023 y finalizó el pasado 24 de mayo, con la definitiva ruptura del contrato.

El anuncio de Walmart

Walmart publicó en su web la novedad y destacó que las personas que poseían la tarjeta podían seguir usándola, aunque ya no se aceptarían nuevas solicitudes.

“La asociación entre Capital One y Walmart ha terminado. Capital One Walmart Rewards ya no acepta solicitudes. Los titulares de tarjetas existentes pueden continuar usando su tarjeta y obtener un reembolso en efectivo del 5 % en sus compras de Walmart.com hasta que Capital One informe lo contrario”, había compartido Walmart en su sitio web, según destaca The Street.

En un contexto inflacionario, los descuentos y los planes de financiación que ofrecen las tiendas con sus tarjetas de marca son altamente valorados por los consumidores

Pero un reciente anuncio de la entidad bancaria prendió las alarmas sobre la segura finalización del período de gracia, ya que la entidad financiera detalló su plan de reemplazo con una nueva tarjeta, que no posee ni asociación ni beneficios de compra en Walmart.

“La asociación entre Capital One y Walmart® está terminando, y no podremos continuar ofreciendo la tarjeta Capital One Walmart Rewards y la tarjeta Walmart Rewards. Para los clientes elegibles que actualmente tienen una de estas tarjetas, nos complace informarles que su tarjeta será reemplazada por una Mastercard Capital One Quicksilver”, compartió el banco.

Si bien todo indica que Walmart debe estar a la búsqueda de un nuevo acuerdo, hoy no lo posee, lo que implica una importante desventaja competitiva respecto a cadenas como Big Lots, Amazon o Target, que sí ofrecen tarjetas de marca a sus clientes.

“Si se puede obtener una tarjeta de crédito de la marca de la tienda que viene con un descuento para ese minorista específico, eso puede inclinar a un consumidor para que se convierta en cliente de esa cadena”, explicó al respecto, Daniel Kline, analista de negocios en TheStreet.

Los beneficios de la competencia

Target. Las personas que tienen Target Circle (débito, crédito y recargable) reciben un 5 % de descuento en sus compras pagadas con ese medio en las tiendas Target y en la web Target.com, excepto en recetas y otros productos de farmacia; tarjetas de regalo de destino; o tarjetas prepagas Visa, Mastercard y American Express.

Amazon. Las personas que poseen sus tarjetas de crédito Chase obtienen un 3 % de descuento en la mayoría de las compras y un 5 % adicional si además son miembros de Prime.

Big Lots. Las personas que poseen sus tarjetas de crédito BIG Lots obtienen U$S5 de descuento por cada U$S100 realizado con ese medio. Además, tienen planes de financiación a 6 meses para compras superiores a U$S250 y de 12 meses para las compras que superen los U$S750.

Por qué finalizó el acuerdo

Cuando en abril de 2023 Walmart demandó a Capital One solicitando la recesión del acuerdo de emisión de tarjetas que vencía en 2026, había alegado que la entidad financiera no cumplía con sus estándares de calidad de servicio al cliente.

Capital One no cumplió con los estándares de servicio al cliente de su contrato, como enviar tarjetas de reemplazo y procesar rápidamente los pagos y transacciones de registro, había alegado Walmart en la demanda, según RetailDive.

Un año después, en un contexto inflacionario, Walmart pierde beneficios para sus clientes en un momento donde los descuentos y los planes de financiación son muy valorados por los consumidores.

