Este es el tiempo máximo que puede conservarse el pollo en el refrigerador, según los expertos

Escuchar

Al momento de realizar una compra en un supermercado o negocio de comestibles, muchas familias aprovechan para llevar alimentos de sobra con el objetivo de no tener que volver a visitarlos por un tiempo. Ante esto, adquirir pollos cocidos y congelarlos puede ser una buena opción para cubrir las comidas de los días siguientes. Sin embargo, es necesario saber cuál es su tiempo de conservación máximo en el refrigerador.

Por cuántos días se conserva el pollo congelado

En la actualidad, la carne de pollo es la más consumida por los estadounidenses y, aunque puede ser una solución práctica para comidas rápidas durante la semana, su período de conservación segura en el refrigerador no es tan largo. En este sentido, el Departamento de Agricultura (USDA) recomienda consumir el pollo cocido dentro de los primeros tres o cuatro días, siempre y cuando se mantenga a 4.4 °C o menos. No obstante, el plazo puede variar según el tipo de producto.

A continuación, la lista de los tiempos máximos de conservación segura en el refrigerador a 4.4 °C o menos para distintos productos de pollo, según el Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) del USDA:

Pollo fresco (entero): 1 a 2 días.

Pollo fresco (partes): 1 a 2 días.

Menudillos o Pollo Molido: 1 a 2 días.

Pollo cocido (sobras): 3 a 4 días.

Caldo o salsa de pollo: 3 a 4 días.

Guisos, platos o sopas de pollo cocido: 3 a 4 días.

Trozos de pollo cocidos, cubiertos con caldo o salsa: 3 a 4 días.

Nuggets de pollo cocidos o hamburguesas: 3 a 4 días.

Pollo frito: 3 a 4 días.

Pollo para llevar (asado, frito, etc.): 3 a 4 días.

Restos de pollo de restaurante llevados inmediatamente a casa: 3 a 4 días.

Cena de pollo cocinada en la tienda (incluida salsa): 3 a 4 días.

Ensalada de pollo: 3 a 5 días.

Fiambre de pollo en lonchas: 3 a 5 días.

Fiambre de pollo sellado en paquete: 2 semanas.

Fiambre de pollo después de abrir: 3 a 5 días.

Cenas envasadas al vacío sin abrir: 2 semanas.

Cenas envasadas al vacío después de abrir: 3 a 4 días.

Perritos calientes de pollo sin abrir: 2 semanas.

Perritos calientes de pollo después de abrir: 1 semana.

Según el FSIS del USDA, los tiempos de conservación varían dependiendo de cada producto de pollo

En caso de que se cumpla el tiempo máximo de conservación en el refrigerador, la decisión de consumir o tirar un pollo queda en cada persona, pero es importante saber identificar los signos de mal estado del alimento. Algunos ejemplos son el cambio de apariencia, el sabor extraño, el olor desagradable y la textura resbaladiza, según Simply Recipes. Por su parte, el moho es fácilmente reconocible, y su presencia es un claro indicador de que la comida no se debe consumir.

Por otro lado, también existen patógenos que pueden crecer en el pollo y que no tienen sabor, ni olor, ni cambian su aspecto, por lo que hay que estar alerta y, ante la duda, desecharlo. No obstante, para no tener que llegar hasta este punto, se aconseja guardar el alimento en el refrigerador dentro de las dos horas posteriores a su cocción. Lo mismo ocurre con las sobras, para las que se debe usar un recipiente limpio, resistente y de cierre hermético.

Cómo descongelar el pollo de forma segura

Según el FSIS, además del uso del refrigerador para descongelar un pollo, existen otras dos maneras de hacerlo. La primera implica el uso del microondas, y el pollo tiene que ser cocinado inmediatamente después. Esto se debe a que algunas de sus partes podrían calentarse lo suficiente como para comenzar la cocción, y no se recomienda mantener los alimentos cocidos de forma parcial porque las bacterias presentes no se eliminarían en su totalidad.

En caso de descongelar pollo en el microondas, se debe cocinar inmediatamente después

En cambio, el segundo método es en agua fría, para lo que se necesita un contenedor o una bolsa herméticos. El pollo se debe sumergir en el recipiente y su contenido líquido se tiene que cambiar cada media hora para que se mantenga frío. De esta forma, el proceso puede llevar de dos a tres horas para uno entero, y una hora o menos para un paquete de pechugas deshuesadas.

LA NACION