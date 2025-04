Regresaron a EE.UU. y pasaron por migración con su green card: cuentan la verdad de los controles

Katty Zavala y su esposo son mexicanos. Días atrás regresaron de su país de origen a Estados Unidos, donde ella es ciudadana y él residente permanente. Ambos compartieron en sus redes sociales cómo fue su paso por migración. Desde su casa, en Portland, EE.UU., explicaron el procedimiento que enfrentaron y respondieron a las dudas de quienes temen viajar con esta condición migratoria.

De México a EE.UU.: así fue su paso por migración en el aeropuerto

Al aterrizar en el aeropuerto, la familia se dirigió a la zona de control migratorio. “Ya llegamos a Portland y estamos en nuestra casa, por eso queremos platicarles nuestra experiencia con migración con mi esposo que tiene la residencia”, explicó Zavala en un clip que compartió en su cuenta de TikTok.

Así pasaron migración con residencia permanente

Según relató, el proceso fue rápido y sin contratiempos. “Nos tocó hacer muy poca fila y nos tocó nuestro turno”, detalló. Una vez frente al oficial, les realizaron la verificación de documentos.

La mujer, que es ciudadana estadounidense, explicó que entregó su pasaporte primero. “Me tomaron mi foto. A mí no me toman huellas”, comentó. En el caso de su esposo, que tiene green card, el procedimiento fue diferente. “A él sí”, agregó.

Como viajaban con menores, los agentes le solicitaron a Katty los pasaportes de los niños. Luego, comenzaron los interrogantes. “La primera pregunta fue: ‘¿cuántos días duraron en México?’ A lo que respondimos que 19″, relató.

La mujer señaló que los consultaron sobre su equipaje. “La otra pregunta fue que si traíamos algún medicamento con receta médica, a lo cual respondí que no”, explicó. Después, le consultaron si transportaba vitaminas. “Le respondí que sí, porque a mis niños les había comprado yo vitaminas de esas de gomitas”, agregó. También le preguntaron sobre bebidas alcohólicas. “Respondí que no”, aseguró Zavala.

Cómo fue el control a su marido, con green card

Después de revisar la documentación de la mujer, los agentes pasaron a verificar la de su esposo. “Le tomó las huellas, lo normal que le hacen con los residentes, checó su pasaporte, se lo estampó y miró su tarjeta de residencia y fue todo”, relató.

El procedimiento fue directo. “Nos dio el pase de entrada”, contó. En su caso, no recibió más preguntas, salvo la relacionada con el tiempo que estuvieron en México. “Solo checan las huellas, todo bien”, afirmó.

Zavala aprovechó la oportunidad para aclarar algunos rumores que circulan en redes sociales sobre las dificultades para quienes viajan como residentes permanentes. “Quisimos hacer este video y compartirlo porque están alarmando mucho a la gente”, expresó.

La mexicana desmintió las versiones que aseguran que se les impide salir del país. “Dicen que los residentes ya no van a poder viajar, que les están quitando sus documentos”, mencionó. Sin embargo, su experiencia no fue así. “Cada caso es diferente, pero no más siento a veces que las noticias están asustando a las personas”, opinó.

“En el aeropuerto de Portland, la verdad, muy tranquilo. No hay mucha revisión ni nada”, aseguró. Además, pidió a otros usuarios de esa red social que compartieran su video para que la gente no tenga miedo de viajar.