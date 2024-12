Este es el tiempo que un árbol de Navidad tarda en crecer

Cada año, millones de familias en Estados Unidos decoran sus hogares para Navidad con árboles frescos cultivados en granjas dedicadas. Esta costumbre se remonta a tiempos antiguos, cuando los romanos y egipcios ya la practicaban. En el siglo XX, la práctica evolucionó y se consolidó como una tradición intergeneracional. El acto de seleccionar el árbol de Navidad perfecto es uno de los rituales familiares preferidos de la temporada de fiestas.

Una década de cuidados para engalanar el hogar

Desde la Asociación Nacional de Árboles de Navidad de Estados Unidos detallan que cada árbol tarda en crecer entre 7 y 15 años según la variedad. “Puede tomar hasta 15 años cultivar un árbol de altura típica, de entre 1,80 metros y 2,10 metros o tan solo cuatro años, pero el tiempo promedio de crecimiento es de 7 años”. Al respecto, aclaran que, contra los mitos de que todos los árboles de Navidad reales provienen de bosques, “el 98% de todos los árboles de Navidad reales que se usan cada año se cultivan en granjas como cultivos sostenibles, al igual que el maíz o las calabazas”.

En Estados Unidos, según datos de la asociación, hay aproximadamente entre 25 y 30 millones de árboles de Navidad naturales vendidos cada año. Asimismo, hay cerca de 350 millones de árboles de Navidad reales que crecen actualmente en granjas de árboles de Navidad solo en EE.UU., todos plantados por agricultores. Por cada árbol de Navidad real cosechado, se plantan de una a tres plántulas la primavera siguiente.

Talar un árbol y usarlo para Navidad no es dañino para el medioambiente

Los expertos detallan que talar un árbol y usarlo para Navidad no es malo para el medioambiente. “Los árboles de Navidad reales son un producto renovable, reciclable y natural que se cultiva en granjas de toda América del Norte”, aseveran. Una vez que se cosechan, se plantan nuevas plántulas para reemplazar los árboles cosechados. Al contrario, enfatizan, los árboles de Navidad falsos son un producto de plástico y metal no renovable y no biodegradable.

Claves para elegir el árbol perfecto

Desde la Asociación plantean que para que todo sea perfecto hay algunas claves que se deben seguir al escoger un árbol. Entre sus consejos se destacan:

Medir el espacio disponible: es esencial determinar el tamaño adecuado (alto y ancho) del árbol antes de dirigirse al punto de venta. Medir la altura del techo en la habitación donde se exhibirá el árbol es fundamental.

es esencial determinar el tamaño adecuado (alto y ancho) del árbol antes de dirigirse al punto de venta. Medir la altura del techo en la habitación donde se exhibirá el árbol es fundamental. Considerar las decoraciones: algunas especies tienen follaje más abierto, ramas más rígidas o agujas más largas.

algunas especies tienen follaje más abierto, ramas más rígidas o agujas más largas. Conocer las especies de árboles: si se prefiere la misma especie utilizada anteriormente, excelente. Sin embargo, se puede navegar por la sección de variedades de árboles del sitio web de la NCTA para familiarizarse con las especies populares en el área antes de dirigirse al punto de venta.

Cada año, en EE.UU. se venden entre 25 y 30 millones de árboles de Navidad reales (Canva)

Priorizar la seguridad: elegir un lote que esté bien iluminado y almacene los árboles en una zona sombreada.

elegir un lote que esté bien iluminado y almacene los árboles en una zona sombreada. Realizar una prueba de frescura: pasar una rama del árbol por la mano para comprobar si las agujas se desprenden fácilmente. Doblar las ramas exteriores; deben ser flexibles. Si son frágiles y se rompen fácilmente, el árbol está demasiado seco.

pasar una rama del árbol por la mano para comprobar si las agujas se desprenden fácilmente. Doblar las ramas exteriores; deben ser flexibles. Si son frágiles y se rompen fácilmente, el árbol está demasiado seco. Reciclar el árbol: consultar al minorista sobre las opciones de reciclaje de árboles de Navidad en la comunidad.