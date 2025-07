Quién es la actriz de origen peruano que aparece en Superman: nació en EE.UU. y ahora triunfa en las pantallas

Con apenas 23 años, esta actriz robó las miradas con su interpretación en la nueva película de Superman, dirigida por James Gunn. Pero la joven latina ha participado en otras grandes producciones, como su reciente trabajo en la serie The Last of Us.

Quién es Isabela Merced, la heroína de la película Superman

Isabela Merced es una joven actriz nacida en Cleveland, Ohio, que se enorgullece de sus profundas raíces latinas. Su madre, originaria de Lima, la capital de Perú, fue quien la crio bajo una fuerte influencia hispana, inculcándole tanto el idioma español como las costumbres andinas.

Esta imagen publicada por Warner Bros. Pictures muestra a David Corenswet en una escena de "Superman". (Warner Bros. Pictures vía AP) Jessica Miglio - Warner Bros. Pictures

Según informó El Universal, el nombre artístico de la actriz es un homenaje a su abuela Yolanda Merced, una de las figuras clave en su vida. Desde temprana edad, Isabela mostró un marcado interés por la actuación, iniciando su carrera a los diez años. A partir de entonces, su trayectoria fue en ascenso, participando en grandes producciones cinematográficas como Transformers: El Último Caballero, Dora y la Ciudad Perdida, y su más reciente incursión en Superman.

Actualmente, Isabela Merced interpreta a una superheroína en el Universo DC: Hawkgirl. Este papel ha sido uno de los más exigentes de su carrera, no solo por lo incómodo del traje del personaje, sino también por la demanda física que implicaron especialmente las escenas de vuelo.

Asimismo, el medio destaca que la actriz consideró que el esfuerzo físico requerido para el rodaje de la cinta conectó profundamente con su espíritu aventurero. Resaltó la intensa preparación física a la que se sometió para las secuencias de acción. Incluso, relató que revisó cómics y material de DC para poder construir un personaje sólido y una versión fiel de Kendra Saunders, una mujer fuerte pero, a su vez, muy humana.

Isabela Merced y su participación en la película Superman

La nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, marca el reinicio del universo DC, y dentro de esta nueva fase, el personaje de Isabela Merced, Chica Halcón (Hawkgirl), promete desarrollarse más allá de este filme, indica el diario.

Isabela Merced durante el estreno de la nueva película Superman. Instragam @isabelamerced

Merced se suma a otras actrices en la cinta del superhéroe como a Rachel Brosnahan, quien interpreta a Lois Lane, así como a María Gabriela de Faría, Sara Sampaio y Mikaela Hoover, quienes reflejan una nueva generación de mujeres artistas comprometidas con personajes más complejos, valientes y representativos.

A lo largo de la promoción de la película, la actriz señaló en varias ocasiones a través de sus redes sociales sentirse orgullosa de su herencia latina, ya que se siente más conectada con sus raíces peruanas que con su nacionalidad estadounidense, por lo que espera que su actuación en el universo DC, sirva de inspiración para la comunidad hispana que sueña con verse en la pantalla grande.

Isabela Merced en la música

Aunque a la joven latina se le conoce por sus papeles llenos de acción en la pantalla chica y grande, también probó suerte en la escena musical. Como una chica Nickelodeon, al igual que Ariana Grande, donde protagonizó la serie 100 cosas que hacer antes de ir al Instituto, Merced sacó su primer y único álbum de estudio cuando tenía 15 años, de acuerdo con Los40.

Su disco contó con sencillos como Don’t Cry For Me Argentina y Wonderwall, pero su canción más conocida es My Only One, que realizó en dueto con el cantante Sebastián Yatra, una balada “spanglish”.

Después de ese éxito, continuó con sencillos como Chocolate, Papi y Apocalipsis, que se incluyeron en su LP, The better half of me. Poco después, en 2020, Isabela tuvo otra gran colaboración con la cantante mexicana Danna, con la canción Don’t Go, también con una mezcla de letra en español e inglés.