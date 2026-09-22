Estrella avión militar de EE.UU. cerca de base aérea en Alemania; reportan piloto herido

BERLÍN (AP) — Un avión militar estadounidense se estrelló el martes en una base aérea de Estados Unidos en el oeste de Alemania, hiriendo al piloto, informó el ejército estadounidense.

En un comunicado, la Base Aérea de Estados Unidos en Spangdahlem indicó que el piloto se eyectó y estaba recibiendo atención médica. También señaló que el avión, un F-16 Fighting Falcon asignado a la 52.ª Ala de Caza, se estrelló alrededor de las 14:30, hora local, y que se investigaban las causas del incidente.

El distrito alemán local, donde se encuentra Spangdahlem, había informado previamente que equipos de bomberos y de emergencia acudieron al lugar.

Spangdahlem alberga un escuadrón de cazas F-16 con unos 20 aviones, reportó la agencia de noticias alemana Dpa.

El escuadrón, que respalda misiones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y de la OTAN en todo el mundo, es el elemento central de la base aérea. La base cuenta con unos 5.000 empleados militares y civiles, además de sus familiares, según las cifras más recientes. La base aérea de Estados Unidos también emplea entre 700 y 800 alemanes.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos mantiene presencia en Spangdahlem desde mediados de la década de 1950. Junto con Ramstein, cerca de Kaiserslautern, en el suroeste de Alemania, la Base Aérea de Spangdahlem está considerada uno de los aeródromos más importantes para el ejército estadounidense en la región.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.