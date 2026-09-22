Estudiantes de Texas alzan la voz por familias migrantes ante redadas en EE.UU.

Lleva en sus mejillas las banderas de Guatemala y México, en honor a sus padres. Estella, de 16 años, nació en Estados Unidos y salió con otros estudiantes a protestar contra las redadas migratorias, tras el tiroteo del domingo contra un venezolano en Austin.

Un centenar de alumnos de secundaria del distrito escolar de Pflugerville, a 30 km al norte de Austin, protestaron el martes frente a la Corte Municipal de su ciudad, lanzando consignas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), entidad encargada de dar cumplimiento a las políticas antiinmigración del presidente Donald Trump.

Estella dice que está allí por los que no pueden hacerlo, como sus padres. "Estoy aquí y me alegra ser su voz", afirmó.

También lamenta lo ocurrido el 20 de septiembre con el venezolano Wilber Garcés, de 28 años, quien recibió un balazo en la parte superior de la espalda cuando era perseguido por agentes de ICE. Garcés denunció luego que lo mantienen en detención aún con el proyectil alojado en el cuerpo.

"Ha habido informes de que el ICE está usando una fuerza innecesaria (...) Incluso le dispararon a un hombre que estaba haciendo su trabajo, realizando entregas. Eso es injusto", dice Estella.

Gia Acosta, estadounidense de 16 años, llegó a manifestarse junto con su madre, Sarah Rosales. "Mi abuela es mexicana, yo también soy mexicana", asegura.

"Queremos paz. La presencia de agentes de ICE en nuestras calles y escuelas, en mi opinión, es ridícula. Es ridículo que nuestro presidente permita que esto suceda. Lo que pasó el domingo 20, una persona cualquiera siendo baleada, no debería ser la solución", aseguró Gia.

"Estoy aquí para apoyar a mi hija y a los otros chicos, alzando sus voces contra ICE, que es una entidad terrorista respaldada por Trump que aterroriza a nuestras comunidades, que persigue a nuestros vecinos inmigrantes e incluso a ciudadanos (estadounidenses). Esto tiene que parar", comentó Sarah, de 38 años.

Trump llegó a la Casa Blanca con la promesa de expulsar a millones de inmigrantes en situación irregular. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), casi 51.000 indocumentados fueron arrestados en Estados Unidos en agosto.

El ICE ha sido objeto de protestas y críticas en distintas partes del país por sus procedimientos durante operativos migratorios, incluido el uso de armas de fuego contra ciudadanos estadounidenses.

- Situación de Garcés -

La abogada de Garcés, Kate Lincoln-Goldfinch, informó el martes que un juez citó a su defendido para una audiencia en persona.

"Él aún siente mucho dolor y mantiene la bala en el cuerpo. Presentamos una demanda en una corte federal y el juez ha ordenado que esté presente en la primera audiencia del 30 de septiembre, y eso implica que, mientras tanto no puede ser deportado", sostuvo.

Lincoln-Goldfinch detalló que, tras el contacto que Garcés tuvo con la prensa el lunes vía telefónica, él fue enviado a confinamiento. Estuvo un tiempo en el hospital nuevamente pero luego fue retornado a un centro de detención.

Garcés detalló el lunes que la bala que recibió le fracturó la clavícula y quedó alojada cerca de su columna, según le dijeron los médicos, y no fue extraída.

La abogada contó además que el agente de ICE que disparó contra Garcés no llevaba puesta una cámara corporal.

En julio, el mexicano Lorenzo Salgado murió tras ser baleado por un agente del ICE en Houston, donde el hombre había vivido por más de 3 décadas y tenía tres hijos estadounidenses. El agente tampoco llevaba cámaras.

- Sin disculpas -

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, cuya institución tiene a cargo ICE, rechazó el martes las inscripciones contra agentes migratorios que manifestantes hicieron en pilares de autopistas en Austin, cerca a donde ocurrió el tiroteo.

"Ninguna cantidad de violencia o ataques de la izquierda impedirá que la administración Trump cumpla con su deber de hacer que Estados Unidos vuelva a ser un lugar seguro", comentó en X.

"Hemos arrestado a algunos de los inmigrantes ilegales criminales más peligrosos de Texas (...) El DHS NUNCA se disculpará por expulsar a estos criminales de nuestras comunidades, porque deportar inmigrantes ilegales salva vidas", insistió.