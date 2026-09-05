Etcheverry baja de la nube a Navone en un duelo argentino en el US Open

Tomás Etcheverry avanzó por primera vez a los octavos de final del Abierto de Estados Unidos en una batalla entre argentinos con Mariano Navone, el matagigantes de este Grand Slam.

Navone firmó el primer terremoto en Nueva York al eliminar en la jornada al gigante Novak Djokovic, quien nunca había caído en un debut en sus dos décadas en el torneo.

La Navoneta siguió a toda máquina en la segunda ronda al tumbar a un antiguo finalista de Wimbledon, el italiano Matteo Berrettini.

Pero el viernes no pudo con un compatriota, Etcheverry, que se mostró superior física y mentalmente para imponerse por 6-4, 6-4 y 6-3 en dos horas y 26 minutos.

El jugador platense, número 32 de la ATP, progresó por segunda vez a una segunda semana de un Grand Slam, tras los cuartos de final que alcanzó en 2023 en Roland Garros.

Su próximo rival salía del choque entre el español Daniel Mérida y el estadounidense Alex Michelsen.

El tenis argentino puede colocar otra raqueta en los octavos del US Open, Francisco Cerúndolo, que buscará el pase ante la figura local Taylor Fritz en el duelo que abrirá el programa del sábado en la pista central.