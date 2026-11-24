El documental "Everest: The Other Side" abre de forma clara: con un paneo a lo alto del cielo y una muestra de la pasión de una pareja por las imponentes montañas, donde sienten una conexión imposible de reproducir en otro lugar.

Acto seguido, plantea la pregunta: "¿Qué impulsa a personas como (Hilaree) Nelson y (Jim) Morrison a ir más allá de sus límites?".

La más reciente cinta de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin explora el umbral de la resistencia, pero también narra la historia de amor de Nelson y Morrison, dos de los esquiadores más exitosos de Estados Unidos, así como los desafíos físicos y emocionales de su pasión.

"Siempre me ha interesado hacer películas sobre la experiencia y la condición humana", dijo a la AFP Chin, cineasta y realizador.

Pero en sus historias, los protagonistas sienten esta atracción por escalar o esquiar algo, "y eso nos crea un ambiente para analizar con profundidad algunas de las preguntas más difíciles de la vida".

"¿Qué es lo que realmente importa al final? ¿Cómo lidias con la pérdida? ¿Cómo te enamoras? ¿Qué te asusta? ¿Qué riesgos estás dispuesto a asumir para convertirte en quien quieres ser?", prosiguió.

Chin y Chai Vasarhelyi se labraron un nicho con producciones de ficción y documentales que siguen a atletas de alto riesgo mientras buscan concretar hazañas extraordinarias.

Pero para los ganadores del Óscar en 2019 por "Free Solo", sobre el escalador Alex Honnold, "Everest: The Other Side" trajo giros inesperados.

- "Costos reales" -

Con 8.849 metros, la montaña más alta del mundo figura en otra producción que busca abrirse paso en esta temporada de premios: "Tenzing", que relata la primera ascensión al Everest en 1953 por la cara sur de la montaña.

"Everest: The Other Side" se centra inicialmente en Morrison, un aclamado esquiador quien años atrás perdió a su esposa y a sus dos hijos en un accidente aéreo.

Ahora busca alcanzar la cima por la cara norte del Everest, una hazaña que muy pocas personas lograron, y convertirse en el primero en descender la montaña esquiando.

Y quiere hacerlo junto a Nelson, su entonces pareja.

Pero la montañista de 49 años muere en una avalancha mientras ambos entrenan para la expedición.

"La cinta estaba concebida originalmente en torno a Hilaree Nelson y Jim Morrison (...) y era una historia de amor sobre ellos y la ambición que compartían", dijo Chai Vasarhelyi.

Pero "con la muerte de Hilaree, se volvió en una reflexión distinta, tanto sobre la ambición que impulsa aventuras tan audaces como sobre los costos reales que estas acarrean".

- "Viaje a través del duelo" -

La realizadora sostuvo que son preguntas presentes en todas sus películas, aunque abordadas desde perspectivas diferentes.

Chai Vasarhelyi es la esposa de Chin, quien asume parte de las hazañas físicas en sus películas, y con quien tiene dos hijos.

"Nunca creí que Jimmy moriría", comentó, pero la tragedia de Nelson la llevó a reflexionar más sobre los riesgos.

"De repente, mis ambiciones profesionales estaban en conflicto directo con mi opinión sobre mis propios intereses personales", agregó.

Morrison quedó "paralizado" y "devastado" tras la muerte de Nelson.

Fue cuando el proyecto "se convirtió en un viaje a través del duelo y de la pérdida de ella, y de la pérdida que yo he sufrido de mi familia", dijo.

"La idea de regresar e intentar subir al Everest e intentar alcanzar esta meta se convirtió en algo que quería hacer para honrar a Hilaree", apuntó Morrison.

La historia de la pareja, insistió Chai Vasarhelyi, amplifica una experiencia que es parte de la condición humana.

"El camino de Jim a la cima del Everest comenzó con los primeros diez pasos", dijo. Y atambién "se reinició con los primeros diez pasos después de perder a su familia".