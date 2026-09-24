Excluido de los shows de Ed Sheeran, Macklemore organiza su propia gira "Free Palestine"

El rapero estadounidense Macklemore, apartado de los conciertos de Ed Sheeran tras sus declaraciones en favor de los palestinos, anunció el jueves que organizará su propia gira: "Free Palestine Tour"

Su exclusión como telonero de la gira "Loop Tour" del astro pop británico después de gritar "¡Palestina libre!" durante una actuación en Nueva Jersey provocó una fuerte polémica en Estados Unidos y en el exterior

En reacción, Macklemore anunció que dará tres conciertos a finales de octubre en Londres, París y Dublín. También prevé otros conciertos en Estados Unidos y dijo que todas las ganancias se destinarán a asociaciones propalestinas

"Lo que me pasó es algo más que un solo artista o un solo escenario", dijo Macklemore, de 43 años, en una publicación de Instagram

"Cuando la clase multimillonaria puede decidir qué voces tienen permiso para subir al escenario y cuáles son demasiado peligrosas para ser escuchadas, todo el mundo debería estar prestando atención", añadió

"Estamos en 2026. Ser apolítico durante un genocidio ya no funciona", dijo

"La gente está pidiendo a los artistas que den la cara, que se eduquen y que estén en comunidad. Que utilicen el escenario para algo más que entretenimiento. Que resistan cuando el llamado a una Palestina libre enfrenta intentos de silenciamiento"

Macklemore fue apartado de la gira la semana pasada tras la presión de propietarios de estadios en Estados Unidos por sus comentarios

Esta decisión le costó un aluvión de críticas a Ed Sheeran, uno de los cantantes más escuchados de su generación, que hasta entonces generaba un amplio consenso

Durante un concierto en Filadelfia el fin de semana pasado, el compositor británico reconoció "errores" y declaró que la situación en Gaza era "injustificable"

Otros artistas se retiraron de la gira de Ed Sheeran en solidaridad con Macklemore, entre ellos Finneas, hermano y colaborador de la artista multipremiada Billie Eilish