Exingeniero de OpenAI detenido en EEUU tenía lazos con la familia real saudita (fiscalía)

Fiscales de Estados Unidos afirman que un exingeniero de OpenAI acusado de colocar un dispositivo de escucha en las oficinas de la empresa tenía vínculos con la familia real saudita y debe permanecer detenido.

Abdulrahman Alfozan, de 35 años, fue detenido el 9 de octubre tras acusaciones de que ocultó un micrófono en una sala de conferencias de una oficina de OpenAI en San Francisco. Enfrenta una pena de hasta cinco años de prisión por interceptar comunicaciones orales.

En un escrito presentado el domingo, la Fiscalía federal sostuvo que Alfozan mantenía contactos frecuentes con un miembro no identificado de la familia real saudita.

Alfozan trabajaba en OpenAI desde 2025 y debe comparecer el lunes ante un tribunal de San Francisco en una audiencia sobre su detención.

Aunque la denuncia no lo acusa de espionaje, Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, insinuó la semana pasada que el caso podría tener implicaciones para la seguridad nacional.

El nuevo escrito judicial indica que "la investigación del gobierno sigue en curso y podría derivar en cargos adicionales", y añade que el caso "es motivo de preocupación para la seguridad nacional de Estados Unidos".

"Tanto si el acusado pretendía grabar reuniones de OpenAI para mejorar sus perspectivas de negocio como si buscaba ayudar a un gobierno extranjero, o ambas cosas, su conducta constituye un delito", apunta el documento.

Según la Fiscalía, el miembro no identificado de la familia real saudita intentó en varias ocasiones reclutar al ingeniero para una iniciativa de inteligencia artificial (IA) en Arabia Saudita.

"Arabia Saudita te necesita más que [sic] Estados Unidos", escribió esa persona en uno de sus intercambios por WhatsApp con Alfozan, según el escrito.

Alfozan respondió "100", una expresión habitual para manifestar pleno acuerdo, agrega el documento.

Antes de su detención, Alfozan compró un billete de ida a Riad para el 12 de octubre. Los fiscales sostienen que ese viaje demuestra que existe riesgo de fuga.

Su abogado, William Pernik, rechaza ese argumento. Sostiene que su cliente tenía programada una entrevista para obtener la ciudadanía estadounidense el 6 de noviembre y solicita que quede en libertad bajo fianza.

El 10 de octubre, un día después del arresto de Alfozan, su esposa y el bebé de la pareja se fueron de Estados Unidos. Los fiscales afirman que ambos viajaron con billetes pagados por un militar saudita y destacan que Estados Unidos y Arabia Saudita carecen de un tratado de extradición.