Expertos de ONU acusan a Rusia de crímenes contra la humanidad por ataques a la energía en Ucrania

Un grupo de expertos de la ONU acusó el lunes a Rusia de cometer crímenes contra la humanidad por los repetidos ataques contra instalaciones energéticas ucranianas, además de otros presuntos delitos de guerra y violaciones de los derechos humanos.

Este grupo, creado tras el comienzo de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, ya había acusado a Moscú por lanzar ataques con drones contra la población civil y por el traslado forzoso de miles de niños de Ucrania a Rusia.

En su informe publicado el lunes, el grupo señaló un aumento de la "frecuencia, intensidad y alcance geográfico" de los ataques de Rusia contra infraestructuras energéticas ucranianas.

Las pruebas recabadas muestran que las acciones de Rusia "se llevaron a cabo de forma intencionada y de conformidad con una política estatal destinada a privar a la población civil de electricidad y otros servicios esenciales que dependen de la energía, así como a causar sufrimiento".

El grupo recordó que millones de ucranianos habían sufrido "condiciones de vida intolerables" durante el último invierno por los "prolongados cortes de calefacción, electricidad, agua y gas" que causaron este tipo de ataques.

El grupo de expertos aseguró tener "pruebas contundentes de que las autoridades rusas han traficado con personas procedentes de 29 países" de todo el mundo.

"La trata de personas se llevó a cabo mediante engaños y coacción, en coordinación con agentes u organismos que operaban en diferentes países o regiones geográficas", afirmó el grupo de expertos.