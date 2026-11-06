Exsenador de EEUU Jay Rockefeller muere a los 89 años (medios)

El exsenador estadounidense Jay Rockefeller, heredero de una de las dinastías más ricas de Estados Unidos y que dedicó décadas a la lucha contra la pobreza y a la ampliación de la asistencia sanitaria, ha fallecido a los 89 años, informaron este viernes medios de comunicación estadounidenses.

Este demócrata representó en el Senado durante 30 años al estado de Virginia Occidental, tras haber ocupado el cargo de gobernador durante dos mandatos.

Bisnieto del magnate petrolero John Davison Rockefeller, fue uno de los pocos demócratas de una familia tradicionalmente republicana.

Nacido en Nueva York en 1937, Jay Rockefeller llegó por primera vez a Virginia Occidental en 1964 para trabajar como voluntario contra la pobreza en una comunidad minera de los Apalaches.

Esa experiencia contribuyó a forjar una carrera política dedicada a mejorar la vida de las familias trabajadoras, en particular la de los mineros del carbón, los veteranos y los niños.

Elegido por primera vez para el Senado en 1984, ayudó a crear el Programa de Seguro Médico para Niños en 1997, que expandió la cobertura a millones de niños de familias con bajos ingresos.

Rockefeller también presidió la Comisión de Inteligencia del Senado y, en un principio, apoyó la invasión estadounidense de Irak, antes de convertirse en un feroz crítico de la gestión de la guerra del presidente George W. Bush (2001-2009).

En 2014 decidió no presentarse para un sexto mandato en el Senado tras casi medio siglo de vida política.

"Defender a los más necesitados ha sido la vocación de mi vida, y nunca dejaré de luchar para marcar la diferencia en favor de las personas que tanto significan para mí", afirmó entonces.

El gobernador de Virginia Occidental, el republicano Patrick Morrisey, afirmó que Rockefeller que había dejado "una huella imborrable en las vidas de generaciones de habitantes" de ese estado.