ExxonMobil duplica beneficios en tercer trimestre en medio del alza de los precios del crudo

ExxonMobil duplicó sus beneficios en el tercer trimestre, hasta 15.400 millones de dólares, en medio del encarecimiento del petróleo y la mejora en los márgenes de refinación causadas por el conflicto en Medio Oriente, informó la compañía este viernes.

En el tercer trimestre de 2025, los beneficios de ExxonMobil habían sido de 7.500 millones de dólares.

Los precios del petróleo promediaron alrededor de 85 US$ por barril durante el período, aproximadamente un tercio más que en el tercer trimestre de 2025.

Los ingresos de la empresa aumentaron cerca de 33%, hasta 113.200 millones de dólares.

Los márgenes de la refinación fueron de 50,3 US$ por barril, casi tres veces lo alcanzado en el mismo periodo del año anterior.

La empresa atribuyó estos resultados a los esfuerzos por incrementar la producción de diésel y otros productos clave cuyas existencias han disminuido.

"Las refinerías de América del Norte mantuvieron altos niveles de operación durante el trimestre, pero no pudieron compensar totalmente la menor disponibilidad de capacidad global de refinación", indicó ExxonMobil en un comunicado.

En este tercer trimestre, ExxonMobil produjo 4,5 millones de barriles diarios de petróleo equivalente, casi 6% menos que en el mismo lapso de 2025.