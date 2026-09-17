F-16 se estrella en EE.UU., el piloto sale ileso (medios)

Un avión de combate F-16 del ejército de EE.UU. se estrelló en el estado de Michigan, en el norte del país, y el piloto logró eyectarse del aparato y salir ileso, informaron los medios estadounidenses.

El avión pertenecía a la Guardia Nacional Aérea de Texas y realizaba una misión de entrenamiento cuando se precipitó a tierra, según la misma fuente.

Las autoridades locales dijeron que se emitió una "orden de evacuación" tras el accidente.

Gary Peters, senador por Michigan, afirmó en X que estaba "al tanto del accidente aéreo cerca de Traverse City" y "seguía de cerca la situación" en tanto esperaba "más información sobre el incidente".