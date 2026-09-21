Fabricante de chips AMD alcanza valor de mercado de US$ 1 billón por auge de IA

El fabricante estadounidense de procesadores AMD alcanzó el billón de dólares en valor bursátil este lunes gracias al boom de inversiones en inteligencia artificial.

Sobre las 15.10 GMT, la acción de AMD subía un 9,4% hasta 612 dólares, ampliando una subida que en sólo una semana sumó unos 200.000 millones de dólares a su valor de mercado.

La compañía californiana, que anunció proyectos con OpenAI y Anthropic, registró un aumento del 50% en sus ingresos del segundo trimestre respecto a los del año anterior, hasta los 11.500 millones de dólares.

Esto gracias a que los ingresos por sus centros de datos más que se duplicaron.

Incluso con el actual repunte, la valoración de AMD sigue lejos de la de su rival Nvidia, que se acerca a los 5,5 billones de dólares.