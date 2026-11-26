La exdeportista Anita DeFrantz, primera estadounidense en ocupar un puesto en el Comité Olímpico Internacional (COI), murió a los 74 años, anunció este jueves el organismo.

La entidad no informó la fecha o las razones del fallecimiento de DeFrantz, quien a la vez fue la primera mujer afroamericana en desempeñar un cargo en el COI.

"Siento una inmensa sensación de pérdida por el fallecimiento de Anita", dijo la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

"Anita fue una mentora, una amiga y una verdadera inspiración para mí, y para tantas otras personas en todo el mundo. Desde mis primeros pasos en el movimiento olímpico, me mostró cómo era el liderazgo valiente y qué era posible para las mujeres en el deporte", agregó.

DeFrantz fue capitana del equipo estadounidense de remo en los Juegos Olímpicos de 1976, donde consiguió la medalla de bronce en la prueba de ocho con timonel femenino.

"Fue una de las atletas olímpicas más influyentes que ha conocido nuestro país", afirmaron la directora ejecutiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, Sarah Hirshland, y su presidente, Gene Sykes.

En un comunicado, los directivos la llamaron "una gigante del Movimiento Olímpico".

DeFrantz ocupó el cargo de vicepresidenta del comité organizador de los Olímpicos de Los Ángeles de 1984 y fue elegida miembro del COI en 1986.

Defensora acérrima del deporte femenino, la exdeportista formó parte del Comité Ejecutivo del COI durante 13 años y en 1997 se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de vicepresidenta de la organización.

Además, presidió la Comisión de Mujeres y Deporte del COI durante casi 20 años.