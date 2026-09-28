Families: la otra cara del drama migratorio en EE.UU.

Elizabeth Carter perdió a su hijo y a su nuera en un choque de carretera hace un año en el estado de Oregon. El conductor acusado del homicidio es un inmigrante indocumentado indio, que logró sacar un permiso para conducir camiones en California.

Rajinder Kumar entró a través de la frontera mexicana ilegalmente en 2022, fue detenido y quedó en libertad en California a la espera de juicio, según la Oficina de Inmigración y Aduanas (Ice).

Obtuvo el permiso para poder trabajar y se sacó la licencia para conducir camiones.

Después del accidente pudo salir en libertad bajo fianza gracias a una colecta de dinero, lo que indignó a la familia Carter.

"Estamos jugando a la ruleta rusa con nuestros hijos", clamó Elizabeth Carter en una audiencia en la Cámara de Representantes el pasado 15 de septiembre.

En estados como California, las personas que entraron ilegalmente al país pueden obtener la licencia de conducir.

- Baza electoral -

El Partido Republicano, que afronta con malas perspectivas las elecciones legislativas del 3 de noviembre, plantea la seguridad y la agenda migratoria como una de sus bazas electorales.

Gracias a su mayoría parlamentaria, los republicanos han celebrado cinco audiencias legislativas para dar la voz a las "Angel Families", una iniciativa que empezó a gestarse en 2009 en Texas.

Esas "familias de ángeles" son ciudadanos estadounidenses, y también migrantes legales, que perdieron a seres queridos por accidentes como el de Billy Carter, hijo de Elizabeth, o por motivos incluso más trágicos.

Sheridan Gorman tenía 18 años cuando salió con amigos a pasear una noche por el Lago Michigan, cerca de Chicago, en marzo de este año.

Un inmigrante venezolano sin papeles, José Medina, está acusado de haberle disparado por la espalda, cuando Sheridan huía corriendo.

Sheridan Gorman murió, y el testimonio desgarrador de su madre Jessica en la Cámara de Representantes hace dos meses causó impacto dentro y fuera del Congreso.

"El hecho de que la seguridad de Estados Unidos sea un tema partidista me deja anonadada. Debería ser una preocupación de todos", declaró a la AFP Jessica Gorman en un acto de homenaje a las Angel Families en el Departamento de Justicia.

La familia Gorman y otras víctimas han decidido hacer campaña para cambiar las leyes de los llamados estados santuarios, aquellos que limitan por ley la colaboración con el Ice para entregar indocumentados.

Una de las organizaciones, The American Border story, cuenta con 200 miembros, y el número no para de crecer, asegura su portavoz, Nicole Kiprilov, a la AFP.

- Estados santuarios -

Oregon, al igual que California, es un estado santuario.

Kumar fue finalmente detenido por el Ice y está pendiente de expulsión, declaró un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional a la AFP.

Pero Elizabeth Carter quiere antes un juicio en regla.

"Mi esperanza es que Kumar tenga un juicio justo. Simplemente deportarlo sin darle la oportunidad de defenderse no sería justo para él. Y creo que Billy y Jenny, mi hijo y mi nuera, merecen ese día en los tribunales", explicó esta madre a la AFP.

Carter asegura que nunca pensó en la inmigración ilegal como un problema para ella o su familia.

"Yo era una ignorante feliz. Crié a mis hijos para que se preocuparan por su comunidad", aseguró.

"El voluntariado era importante para ellos, y nosotros colaborábamos en comedores comunitarios. Hemos estado allí, codo a codo, con inmigrantes en el país, queriendo ayudarles. Y yo era increíblemente inconsciente de que permitirles entrar en el país implica que a veces están haciendo trabajos para los que no están cualificados, para los que no tienen la formación adecuada", añadió.

- Un debate enconado -

El debate migratorio se ha ido enconando en Estados Unidos, y el Ice acusa a los estados de no entregar automáticamente a los inmigrantes en situación irregular que salen de la cárcel.

Las redadas de Ice en todo el país han provocado muertes, y la tensión es palpable en los pasillos y salas de audiencia del Congreso estadounidense, en especial cuando participan familiares a uno u otro lado del drama migratorio.

Algunos congresistas demócratas consideran que cinco audiencias sobre los estados santuarios son excesivas, y que el Ice está fuera de control.

"Cuando planteamos preocupaciones legítimas sobre la forma gansteril en que el gobierno de (Donald) Trump está abordando la aplicación de las leyes de inmigración, los republicanos intentan culpar de todo a las jurisdicciones santuario", acusó la demócrata Pramila Jayapal durante la audiencia del 15 de septiembre.

"No les preocupan los ciudadanos de Estados Unidos que están siendo asesinados. Culpan a Ice, culpan a Trump. Es increíble", declaró a la AFP otro padre que ha prestado testimonio, Anatoly Varfolomeev.

Su hija Anya de 19 años murió en 2021 en otro accidente de tráfico. El conductor acusado, Óscar Ortega Anguiano, era ilegal y estaba alcoholizado al momento del accidente.

Anguiano ya había sido condenado en Estados Unidos por otros delitos en 2014. Fue deportado dos veces, pero logró volver.