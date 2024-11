La inesperada guerra entre Sylvester Stallone y Jake Paul tras la pelea contra Mike Tyson: “¡Le perdonó la vida!”

La reciente pelea entre Jake Paul y Mike Tyson dejó repercusiones que van más allá del cuadrilátero. En las últimas horas, Sylvester Stallone, ícono del cine de acción y gran admirador del excampeón mundial de boxeo, generó un inesperado revuelo en redes sociales con un mensaje que cuestionó directamente la actitud del youtuber.

Jake Paul aseguró en el podcast de su hermano, Logan Paul, que no sintió los golpes de Tyson gracias a su barba TIMOTHY A. CLARY - AFP

Sylvester Stallone defendió a Mike Tyson: un “gladiador único”

Sylvester Stallone utilizó su cuenta de Instagram para elogiar a Tyson y marcar distancia de Jake Paul, al dejar entrever que el boxeador joven debería mostrar más gratitud. En su publicación, el protagonista de Rocky escribió: “Mike es un gladiador único y un alma como ninguna otra. Jake debería estar agradecido... ¡Le perdonó la vida!”.

Además, Stallone recordó un intercambio físico que tuvo alguna vez con Tyson y aseguró que en ese momento lo sintió como “una máquina fuera de control”. Para el actor, la performance del excampeón del mundo contra Jake Paul fue “digna de un Oscar”, ya que consideró que el boxeador no dio lo mejor de sí y que, de alguna manera, se dejó ganar.

El mensaje, que rápidamente se viralizó, dejó en evidencia la admiración de Stallone hacia Tyson, a quien conoce desde que tenía 19 años. Sin embargo, muchos interpretaron sus palabras como una crítica a Paul, a quien acusó indirectamente de no valorar lo suficiente el enfrentamiento que tuvo con una de las máximas leyendas del boxeo.

Stallone elogió a Tyson, a quien calificó como un “gladiador único” y una figura incomparable Gilbert Carrasquillo - GC Images

¿Jake Paul le respondió a Stallone desde el podcast de su hermano?

Jake Paul no tardó en contestar a quienes lo criticaron, aunque lo hizo sin mencionar directamente a Stallone. En el podcast de su hermano, Logan Paul, explicó que no sintió los golpes de Tyson durante la pelea y rechazó los comentarios negativos hacia su desempeño. “No estoy tratando de ser un tipo duro, pero no sentí nada. Todo el impacto fue absorbido por mi barba”, broméo.

Además, señaló que muchos detractores buscaban motivos para desprestigiarlo: “Hay gente que solo quiere verme perder. Si hubiera noqueado a Tyson, también me habrían odiado por eso”.

La pelea entre Paul y Tyson generó opiniones divididas, con fans decepcionados y otros alabando el evento Julio Cortez - AP

En otro tamo del podcast, Jake recordó cómo algunos clips virales de su adolescencia, donde bailaba canciones pop, se utilizan ahora para ridiculizar su transición al boxeo profesional. “¿Cómo pasa uno de eso a pelear con Mike Tyson? La gente simplemente no lo entiende”, concluyó.

La pelea que dividió opiniones

El combate entre Jake Paul y Mike Tyson había generado expectativas descomunales. Desde el comienzo, se anunció como un choque entre generaciones: el joven influencer convertido en boxeador contra uno de los mayores íconos del deporte. Sin embargo, el resultado no cumplió con las expectativas de algunos fanáticos, quienes esperaban un espectáculo más dinámico y explosivo.

Paul defendió el evento y destacó no solo su propio desempeño, sino también el de Tyson, a quien consideró “impresionante para su edad”. No obstante, en su análisis, admitió que le habría gustado que la leyenda de boxeo mostrara más agresividad: “Él estaba sobreviviendo, no trayendo la pelea hacia mí. Eso fue lo único que no me gustó”.