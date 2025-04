Shakira reafirma su posición sobre los inmigrantes en Estados Unidos: “Sé lo que los latinos estamos pasando”

El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos trajo consigo una fuerte medida en contra de los inmigrantes ilegales. Muchos de ellos son nacidos en Latinoamérica, algo a lo que Shakira hizo mención en sus últimas declaraciones.

Shakira y su relación con el público que la sigue en EE.UU.

En una entrevista exclusiva que mantuvo para CNN el 1° de abril, la cantante colombiana fue consultada sobre los conflictos políticos y sociales que atraviesa EE.UU., en la antesala de la serie de espectáculos que ella brindará durante los meses de mayo y junio.

Shakira se refirió a lo sucedido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos LA NACION/Santiago Filipuzzi - Archivo

“Yo creo que estos conciertos tienen un efecto liberador y también sanador, no solo en mí, yo lo siento cada noche, siento que una heridita se va cerrando porque mi público es tan amoroso y tienen tanto entendimiento, tanta comprensión y tanta empatía con todo lo que me pasa en mi día a día”, expresó al abordar el vínculo con su público.

Tras revelar cómo toma el cariño de sus fanáticos, también se puso en su lugar con respecto a las diferentes situaciones que atraviesan los latinos en EE.UU: “Yo también entiendo lo que ellos están pasando, sé lo que los latinos estamos pasando, sé lo que estamos viviendo en el mundo, sé a veces cómo nos tratan y lo injusto que es”.

La creadora de múltiples éxitos a nivel mundial agregó: “Sé de nuestro propio valor y cuando alguien nos trata mal, necesitamos como comunidad hacernos más fuertes y más unidos para recordarnos nuestro propio valor”.

“En estos conciertos estoy sintiendo mucho eso y es algo que mis fans han hecho por mí siempre, me han recordado quién soy, cuando tenía dudas sobre mí misma, cuando me sentí vulnerable, ellos me dieron la fuerza, y yo espero ser lo mismo por ellos”, sentenció Shakira.

Shakira se expresó por el momento que viven los latinos en EE.UU.

Shakira defendió a la comunidad migrante en Estados Unidos

La destacada colombiana abordó a la comunidad migrante en los últimos premios Grammy celebrados el 2 de febrero de 2025 en Los Ángeles, California.

“Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas migrantes en este país. Son amados, son valiosos y siempre voy a luchar por ustedes. Y a todas las mujeres que luchan todos los días para proveer comida a sus familias, ustedes son las verdaderas she-wolf“, dijo Shakira.

La mención de Shakira a los migrantes en EE.UU.

“Yo también he sido un inmigrante que llegó a este país con un sueño (…) Los latinos somos una fuerza imparable. No me cansaré de luchar con ellos y por ellos”, mencionó en otro pasaje de ese discurso. En paralelo, la nacida en la ciudad de Barranquilla hace 48 años fue distinguida en las últimas horas para la alegría de sus seguidores.

La revista Billaboard la colocó en el puesto número uno dentro del listado de las 50 mejores artistas pop latinas de todos los tiempos. Como condiciones tomaron los éxitos que persisten en el tiempo, inspirado a otros y creado tendencias duraderas.

Los migrantes latinos temen por las medidas de Trump

Donald Trump lidera diferentes medidas en contra de los migrantes que viven de forma irregular Mark Schiefelbein - AP

Según un informe de Pew Research Center publicado en marzo, el 42% de los adultos latinos mostraron miedo por la oportunidad de que ellos o personas cercanas a su círculo sean deportadas de Estados Unidos. En tanto, al 30% de los inmigrantes le preocupa tener que demostrar su estatus migratorio en situaciones cotidianas.