Por qué renuncia de Arath de la Torre a La Casa de los famosos México y qué enfermedad tiene

Escuchar

Arath de la Torre anunció su renuncia a La Casa de los Famosos México, el exitoso reality show que ha capturado la atención del público desde su inicio hace menos de tres semanas. A lo largo de este breve período, el programa ha estado marcado por fuertes confrontaciones y polémicas entre concursantes, lo que llevó al actor mexicano a tomar la decisión de abandonar la competencia, aunque aún no se retiró de la casa. Al argumentar los motivos de su determinación, se refirió a una enfermedad que tiene hace años.

El pasado domingo, Arath de la Torre fue el primer participante salvado por el público, en una votación que resultó en la eliminación de Shanik Berman. Poco después, tuvo una fuerte discusión con Gala Montes, Adrián Marcelo y Sian Chiong, lo que resultó en una clara división entre cuartos.

La gota que colmó el vaso de Arath de la Torre

Esa última serie de conflictos parece haber sido la gota que colmó el vaso para el comediante de México. En una reunión en el salón principal con sus compañeros, Arath expresó su deseo de abandonar el programa y manifestó su incomodidad. “No puedo seguir jugando así, prefiero salirme de aquí porque yo no tengo nada que hacer en estos ambientes. Lo digo de verdad, pedí mi renuncia formal de salirme del juego, no quiero exponerme ni seguir dando malos mensajes a la sociedad o equivocarme en ese sentido. Pedí mi renuncia porque tengo el derecho a hacerlo y tengo derecho a que sea aceptada”, sentenció.

¿Qué enfermedad tiene Arath de la Torre?

Durante la misma reunión, Arath de la Torre reveló que uno de los temas discutidos en las recientes confrontaciones tocó un asunto muy delicado para él: su salud. “Ayer me sentí lastimado... Mis hijos están viendo esto, mi familia lo está viendo, mucha gente que padece mi enfermedad lo está viendo”, explicó el actor, refiriéndose a su diagnóstico de colitis nerviosa.

Este trastorno, también conocido como síndrome del intestino irritable (SII), es un problema gastrointestinal común que afecta el funcionamiento del intestino grueso. “Para mí, esto no es un juego. Ya no puedo seguir así”, afirmó al destacar que su estado de salud y bienestar emocional son prioritarios.

LA NACION