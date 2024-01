escuchar

El nombre de Griselda Blanco regresó a los titulares gracias a la serie de Netflix, Griselda, protagonizada por la actriz colombiana Sofía Vergara. Creada por Doug Miro y Eric Newman, quienes también estuvieron detrás de Narcos (2015) y Narcos: México (2018), la miniserie de seis episodios, se estrenó este 25 de enero y en ella se relata la vida de la narcotraficante conocida con múltiples apelativos, como “la Jefa”, “la Madrina” o “la Viuda Negra”.

“Esta dramatización inspirada en hechos reales, sigue la vida de Griselda Blanco, desde sus inicios en Medellín hasta su consolidación como ‘la Madrina’ de la droga en Miami”, explica la plataforma de streaming en la reseña de la producción en su sitio web: esto debido a que la mujer, nacida en Colombia en 1943, se convirtió en uno de los nombres más temidos en la ciudad de Florida entre los años 70 y 80.

Sofía Vergara da vida a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco en la nueva serie de Netflix Netflix - EMERALD_EM_104_021422_0290

Griselda Blanco: temida en Florida y arrestada en California

Blanco era famosa por su comportamiento brutal y despiadado. Su imperio floreció a principios de los 80, convirtiéndose en una de las mujeres más ricas y temidas del mundo, sin embargo, a mediados de la misma década, su reinado comenzó a desmoronarse y llegó a un abrupto final al ser arrestada en Irvine, ciudad en el condado de Orange, en California, de acuerdo con un relato de BBC.

El 17 de febrero de 1985, fue arrestada en su casa y declarada culpable de fabricar, importar y distribuir cocaína. Además, fue acusada de tres cargos de asesinato en primer grado y pasó dos décadas en prisión. Mientras cumplía con su condena asesinaron a tres de sus hijos. Obtuvo su libertad en 2004, y fue deportada a Colombia, donde se sabe que llevó una vida tranquila.

Griselda Blanco creó un imperio de narcotráfico en Miami, Florida, en los años 70 y 80 Instagram @michaelcorleoneblanco

Blanco estuvo casada tres veces y tuvo cuatro hijos. Su primer esposo fue Carlos Trujillo, un falsificador, con quien tuvo a sus tres hijos mayores: Dixon, Uber y Osvaldo. Se divorciaron a finales de los años 1960, y se sospechó que la mujer ordenó su muerte a principios de los años 1970. Luego, contrajo matrimonio con Alberto Bravo, con quien se inició en el narcotráfico.

Se cree que Griselda Blanco mató a su segundo marido en un tiroteo en las afueras de Bogotá, Colombia, en 1975. Con su tercer marido, Darío Sepúlveda, tuvo a su hijo menor: Michael Corleone, quien lleva el nombre de un personaje de la película El Padrino. En 1983, su tercer esposo también fue asesinado en Medellín.

¿Cómo y dónde fue el final de la historia de Griselda Blanca?

El 3 de septiembre de 2012, Blanco fue asesinada en Colombia a los 69 años. Estaba afuera de una carnicería cuando un hombre enmascarado le disparó dos veces en la cabeza. Según CNN, el portavoz de la policía de Medellín, Diego Chavarría, comentó que los testigos escucharon el rugido de una motocicleta y dos disparos. Las autoridades llegaron al lugar en Belén, un barrio residencial de la ciudad, y encontraron a Blanco tirada en el suelo sobre un charco de sangre.

A Blanco la asesinaron en Medellín, Colombia, en el 2012; tenía 69 años Instagram @michaelcorleoneblanco

De acuerdo con los informes, en ese momento estaba con una nuera embarazada, que resultó ilesa en el tiroteo. “Su asesinato muestra el verdadero nivel de odio hacia ella. En 2012, ella era una mujer inofensiva, vivía recluida y tres de sus cuatro hijos estaban muertos”, dijo a BBC Eric Newman, productor de la serie de Netflix, que ha causado polémica por su temática.

No solo en Netflix; la vida de Blanco en libros y película

La historia de Griselda Blanco ha servido de inspiración para escritores y artistas incluso antes de su muerte. Su vida apareció en el libro de Richard Smitten de 1990, The Godmother, y en el documental Cocaine Cowboys de Billy Corben de 2006, así como en su secuela de 2008, Cocaine Cowboys 2: Hustlin’ with the Godmother. En 2016, se dio a conocer que HBO planeaba una película sobre ella con Jennifer López como protagonista, proyecto que no se concretó. Al año siguiente, Catherine Zeta-Jones la interpretó en la película biográfica de Lifetime titulada The Cocaine Godmother.