Jennifer Lopez celebró su cumpleaños con una fiesta inspirada en Bridgerton y sin Ben Affleck

Jennifer Lopez celebró su cumpleaños número 55 con una extravagante fiesta inspirada en la popular serie de Netflix, Bridgerton. Rodeada de sus seres queridos, la icónica cantante y actriz deslumbró en un evento lleno de glamour y elegancia. Sin embargo, la ausencia de su esposo, Ben Affleck, no pasó desapercibida, lo que avivó aún más los rumores de una posible separación en puerta.

La fiesta de cumpleaños de Jennifer Lopez

La diva del Bronx transportó a sus invitados a la alta sociedad londinense del siglo XIX. Con un majestuoso carruaje blanco tirado por dos caballos, también blancos, JLo llegó a la celebración a plena luz del día y fue recibida por una orquesta que interpretaba la música de Bridgerton. La temática de la fiesta se reflejaba en cada detalle, desde la vestimenta de los invitados hasta las decoraciones del lugar.

De acuerdo con el video que compartió en sus redes sociales la actriz y cantante, usó un elaborado vestido de corsé azul grisáceo, adornado con detalles dorados que brillaban bajo las luces de la fiesta. A su vez, un grupo de bailarines ataviados con trajes de época realizaron un espectáculo que evocaba el estilo de la serie. La celebración estuvo acompañada de música y baile, en un ambiente festivo.

A pesar de la ausencia de Ben Affleck, Jennifer Lopez se mostró alegre y festiva durante su cumpleaños Foto Instagram @onthejlo / @ivanpiedraphotography

Pero, más allá de eso, la ausencia de Ben Affleck no pasó desapercibida y mucho menos en medio de rumores de su divorcio. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su separación, varios reportes sugieren que la pareja ha estado viviendo separada durante meses. Hace algunos días, el actor que interpretó a Batman fue visto sin su anillo de matrimonio. En tanto que Lopez también.

El último año no ha sido fácil para Jennifer Lopez, tanto en lo personal como en lo profesional. Su último álbum, This Is Me... Now, no tuvo el éxito esperado, y su gira de aniversario fue cancelada debido a problemas personales y, según algunos medios, a la baja venta de entradas. Además, su distanciamiento del actor ha sido ampliamente comentado.

JLo lució un elaborado vestido corsé azul grisáceo, adornado con detalles dorados Foto Instagram @onthejlo / @ivanpiedraphotography

A pesar de las dificultades, la artista compartió en su cuenta de Instagram imágenes de la fiesta y expresó su gratitud hacia sus seguidores y seres queridos. “He reído, sonreído y derramado algunas lágrimas”, comentó: “No puedo expresar lo conmovida que estoy y lo increíblemente bendecida que me siento por tenerlos a todos en mi vida”.

La cumpleañera estuvo acompañada por sus hijos y su madre, Guadalupe Rodríguez. A pesar de la ausencia de Affleck, la cantante evidenció como lo pasó en su posteo. “Siempre has estado ahí para mí en los buenos y malos momentos”, le dijo a sus fans. “Gracias por ser un apoyo constante en mi vida”, finalizó.

Jennifer Lopez cumplió 55 años y lo celebró rodeada de sus amigos y familiares Foto Instagram @onthejlo / @ivanpiedraphotography

¿Jennifer Lopez y Ben Affleck están separados?

La especulación sobre un posible divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha ido en aumento. La venta de la mansión que compartían y de algunas de sus valiosas pinturas ha alimentado aún más los rumores. Aunque la pareja se casó en 2022, su relación ha sido objeto de constantes titulares.

LA NACION