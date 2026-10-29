Filtran datos de 41.000 empleados del gobierno de EEUU tras ciberataque, según colectivo

Un grupo sin fines de lucro dedicado a filtrar información dijo el miércoles que publicó datos sobre más de 41.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), incluidos quienes trabajan en las medidas de control migratorio del presidente Donald Trump.

Distributed Denial of Secrets (DDOS) afirmó que obtuvo la información sensible de un "grupo hacktivista" conocido como el Departamento de Paz, el cual creó una herramienta llamada "Icepick" para la búsqueda de nombres de empleados, oficinas y asignaciones.

"Este conjunto de datos es enorme tanto en tamaño como en impacto", indicó Maia Arson Crimew, una activista vinculada al grupo, en un comunicado de DDOS.

"Ofrece una vista sin precedentes a la estructura organizativa del Departamento de Seguridad Nacional, destacando qué personas realizan qué trabajo en múltiples agencias del DHS, incluida ICE", dijo la activista.

Emma Best, cofundadora de DDOS, calificó la filtración de "extraordinaria".

El DHS y la policía federal de inmigración ICE han estado en el centro de la ofensiva contra la migración irregular ordenada por Trump al inicio de su segundo mandato, en enero de 2025.

La ofensiva ha llevado a la detención y deportación de miles de personas indocumentadas.

El Instituto de Política Migratoria señaló que el DHS ha ampliado sus arrestos y deportaciones en los últimos meses, superando los esfuerzos de aplicación de las leyes de inmigración de su predecesor Joe Biden.

Agregó que el DHS, incluida ICE, "completó alrededor de 980.000 deportaciones" en los primeros 18 meses del segundo mandato presidencial de Trump.