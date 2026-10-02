Fiscal general de EEUU descarta reabrir investigación contra expresidente de la Fed

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, descartó reabrir la investigación sobre el expresidente de la Reserva Federal Jerome Powell, relacionada con un proyecto de renovación de la sede del banco, después de que un organismo de control gubernamental lo eximiera de responsabilidad penal.

A principios de esta semana, el presidente Donald Trump exigió la renuncia de Powell a la junta directiva del banco central a raíz del informe del organismo de control, el cual concluyó que hubo una mala gestión pero no delitos penales en el costoso proyecto.

El miércoles, Trump ordenó a Blanche examinar el informe de la Oficina del Inspector General (OIG) para determinar los pasos a seguir.

"No vamos a reabrir una investigación penal en su contra", dijo este viernes Blanche a Bloomberg News refiriéndose a Powell, aunque no descartó seguir examinando la supervisión del proyecto.

Durante su segundo mandato, Trump emprendió un ataque sin precedentes contra la independencia de la Reserva Federal, exigiéndole que recortara las tasas de interés para estimular la actividad económica.

El mandatario criticó e insultó frecuentemente a Powell durante su gestión al frente de la Fed y continúa intentando destituir a otra miembro de la Junta de Gobernadores, Lisa Cook.

El Departamento de Justicia inició una investigación penal contra Powell por las costosas renovaciones, pero la abandonó para despejar el camino hacia la confirmación en el Senado del sucesor elegido por la Casa Blanca para la Fed, Kevin Warsh.

Cuando se anunció el inicio de la investigación del Departamento de Justicia, en enero, Powell afirmó que el objetivo era presionar a la Fed para que fijara las tasas de interés conforme a las preferencias de Trump.

En una medida muy inusual, no renunció a su puesto en la Junta de Gobernadores de la Fed cuando concluyó su mandato como presidente en mayo. Dijo que no abandonaría el cargo hasta que la investigación sobre los sobrecostos hubiera concluido "definitivamente, con transparencia y resolución final".

En declaraciones a Bloomberg, Blanche expresó su satisfacción con el informe de la OIG, aunque señaló que Powell no había supervisado el proyecto adecuadamente.

Los costos de renovación de la sede de la Fed en Washington se dispararon de 1.300 millones de dólares en febrero de 2020 a 2.400 millones en diciembre de 2024, según el informe de la OIG.