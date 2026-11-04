Fiscales de EEUU archivan caso contra científica rusa por tráfico de embriones de rana

Un juez estadounidense accedió el miércoles a una solicitud del gobierno para retirar los cargos penales contra una científica de la Universidad de Harvard nacida en Rusia, acusada de introducir de contrabando embriones de rana en Estados Unidos.

Kseniia Petrova fue detenida en febrero de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un aeropuerto de Boston, después de no declarar unas muestras biológicas al regresar de un viaje a París.

Las autoridades la amenazaron con deportarla a Rusia, de donde había huido por temor a una persecución política por su participación en protestas contra la guerra en Ucrania.

En un nuevo escrito judicial, los fiscales sostuvieron que proseguir con el caso iría en detrimento de otros asuntos federales de mayor importancia.

"En esta etapa, el costo de recursos que supone continuar con este proceso judicial supera el interés público en su resolución", señalaron

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha endurecido la política migratoria con una campaña de deportaciones masivas, dirigida entre otros a ciudadanos extranjeros vinculados a instituciones de educación superior.

Su gobierno también ha impulsado la revocación de visados y la deportación de estudiantes extranjeros que participaron en manifestaciones de apoyo a la causa palestina.