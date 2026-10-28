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Flávio Bolsonaro aterriza en EEUU, según medios

Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado por el presidente Lula en el reciente balotaje en Brasil, aterrizó al caer la tarde de este martes en Estados...

Flávio Bolsonaro aterriza en EEUU, según medios
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Flávio Bolsonaro, el candidato derrotado por el presidente Lula en el reciente balotaje en Brasil, aterrizó al caer la tarde de este martes en Estados Unidos, según dos medios estadounidenses.

CNN y The Washington Post, citando cada uno a una fuente anónima, dijeron que el senador conservador había llegado a Estados Unidos tras las especulaciones sobre su paradero que circularon todo el día.

Se desconoce el lugar exacto donde aterrizó.

Más temprano, el Departamento de Estado dijo que le concedería a él y a su familia visados, ante las múltiples investigaciones que enfrenta en Brasil y luego de las elecciones del domingo.

AFP
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