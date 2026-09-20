Flores Jr. conecta jonrón de dos carreras en la octava y Piratas vencen 4-3 a Reales

PITTSBURGH (AP) — Rafael Flores Jr. bateó el jonrón de dos carreras que puso a su equipo por delante en la octava entrada para ayudar a los Piratas de Pittsburgh a vencer 4-3 a los Reales de Kansas City el domingo y completar la barrida de la serie.

Después de que Ryan O’Donnell abrió con un sencillo al jardín central, Flores envió un slider de Nate Pearson (2-3) a las gradas del jardín izquierdo para su décimo jonrón de la temporada.

Pittsburgh reaccionó con un cuadrangular de dos carreras en la octava por segundo día consecutivo. Brandon Lowe conectó el 33ro de su temporada en la victoria 6-5 del sábado.

Carmen Mlodzinki (8-7) se llevó la victoria. Permitió dos carreras y tres imparables en tres entradas. El relevista cedió un jonrón de emergente de dos carreras a Vinnie Pasquantino que le dio a Kansas City ventaja de 3-2 con dos outs en la séptima.

Mason Montgomery consiguió su 16to salvamento. Retiró a los primeros dos bateadores en la novena antes de que Luke Maile pegara un doble y avanzara a tercera por un error de fildeo de Jake Mangum. Montgomery hizo que Isaac Collins elevara al jardín derecho para dejar a Maile varado.

Oneil Cruz empató el juego con su 20mo jonrón de la temporada, al abrir la cuarta entrada con un batazo al jardín central ante una curva de Wacha que se quedó colgada en el medio de la zona.

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