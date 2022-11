Florida: capturan en imágenes a una extraña serpiente mientras traga a su presa

escuchar

Una de esas escenas, que parece que solo pueden verse en documentales, fue presenciada por un grupo de biólogos en el icónico Bosque Nacional de Ocala, en Florida.

Araks Ohanyan es una bióloga de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC, por sus siglas en inglés) y se encontraba inspeccionando el área, cuando fue sorprendida por el avistamiento de un animal que no pudo identificar en un primer momento. El espécimen estaba en una intersección de caminos y se acercó junto a otros colegas para identificarlo.

Un grupo de biólogos logró capturar una serie de fotografías que muestran a una serpiente de pino devorando un conejo facebook.com/FWCResearch - facebook.com/FWCResearch

Cuando se aproximaron, supieron que se trataba de una serpiente de pino de Florida, una especie considerada como rara, pero que no es venenosa. Lo impresionante fue que la encontraron mientras tragaba a su presa, un conejo de cola de algodón. “Después de que la serpiente terminó su comida, desapareció entre la vegetación”, relató la FWC.

Sin embargo, la serpiente volvió atraída por la cámara de uno de los biólogos, gracias a ello pudieron publicar imágenes de muy buena calidad con el reptil en primer plano.

La FWC acompañó las fotografías con información que suma al hallazgo de los biólogos porque se trata de una especie amenazada en Florida: “Es un poderoso constrictor y se alimenta de mamíferos, aves terrestres y huevos de aves”. Su presa favorita es la tuza de bolsillo a la que acechan en los montículos de arena que cubren las guaridas.

Se trata de una de las serpientes más grandes del este de América del Norte, porque pueden llegar a medir más de 2 metros. Al ser un avistamiento extraño, la comisión pide que quienes las encuentren en su camino informen a los especialistas a través del formulario disponible en línea.

Entre las especies extrañas que la FWC tiene en la mira, junto a la serpiente de pino de Florida, están la serpiente índigo oriental, serpiente real de cola corta, serpiente rey, en todas sus especies, y serpiente de hocico de cerdo occidental. La dependencia recomienda adjuntar fotografías al reportar un avistamiento.

La publicación en Facebook generó curiosidad entre los seguidores y residentes de zonas cercanas, y la bióloga Araks Ohanyan se tomó el tiempo para explicar que, aunque en la serie de fotografías tomadas parecen serpientes distintas, es la misma en todas las capturas: “Me sorprendió lo pequeño que era el bulto después de que la serpiente terminó de comer. Creo que realmente compactan a sus presas mientras tragan”.

Este ejemplar de la serpiente de pino se fue después de tragar a su presa, pero volvió atraído por la cámara de los biólogos facebook.com/FWCResearch - facebook.com/FWCResearch

Para sorpresa de los biólogos, en la sección de comentarios, los vecinos sumaron experiencias de avistamientos: “Teníamos una grande en nuestro bosque cerca de Mount Dora. Casi lo pisé un día. Nuestro jardinero vivía aterrorizado por ella, aunque no es venenosa, se presenta como una pitón”.

La publicación generó miles de reacciones, anécdotas y agradecimientos por aportar al conocimiento público: “Gracias por compartir estas criaturas que a menudo no son comprendidas. Vivir aquí en Florida me ha enseñado mucho sobre nuestros buenos vecinos. Las serpientes no venenosas son bienvenidas en nuestro jardín”.

LA NACION