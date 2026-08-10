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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 10 de agosto; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto
Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville

  • Velocidad y dirección del viento: 1 a 8 mph, Sur
  • Probabilidad de precipitación: 43%
  • Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 10 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 43%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 11 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 12 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 13 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 14 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 30%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 15 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 16 de agosto

  • A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.
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