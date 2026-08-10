Clima en Jacksonville, Florida hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de agosto

El pronóstico del tiempo para Jacksonville, Florida, indica que el lunes 10 de agosto la temperatura rondará entre 77 y 94 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 43%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 1 a 8 mph. La dirección será Sur.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Jacksonville



Velocidad y dirección del viento : 1 a 8 mph, Sur

: 1 a 8 mph, Sur Probabilidad de precipitación : 43%

: 43% Pronóstico: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Jacksonville, Florida

El lunes 10 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 94 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 8 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 43%.

: 43%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 35%.

El martes 11 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 95 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 7 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 25%.

El miércoles 12 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 24%.

: 24%. A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 23%.

El jueves 13 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 9 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 9 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 14 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 30%.

El sábado 15 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 97 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 8 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.

El domingo 16 de agosto

A la mañana, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 31%.

: 31%. A la noche, se espera una temperatura de 96 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 7 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 31%.