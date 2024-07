Dónde está y cuánto cuesta el restaurante en Miami al que va Lionel Messi a comer las milanesas “de su mamá”

Escuchar

MIAMI.- No es un restaurante temático de fútbol, pero no hay lugar en Miami con una clientela tan emblemática del deporte como la suya. Por aquí pasaron los Messi a ver gran parte de los partidos de la Copa América, en una mesa grande y larga del lounge en The Amalfi Llama. A unos pasos en el salón comedor, Brittany, una moza de gran sonrisa, ofrece la MilaMessi, una delicia que se corta casi sola, con salsa de tomate y queso brie encima.

Una de las mesas también hace mención al crac: “Messi’s family table” dice un cartel dorado. Es un box en esquina con un largo asiento de cuero en L color crudo, guardado especialmente para cuando asiste Lionel con Antonela Roccuzzo y sus hijos. Aquí ha venido a comer varias veces desde su inauguración en enero, también con Luis Suárez y los hijos de ambos, y días atrás pasó con Rodrigo De Paul a buscar comida por el delivery desde su camioneta.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi en The Amalfi Llama, el restaurante en Miami al que van a comer junto con sus hijos

“Tenemos una amistad con los Messi de muchos años. La familia está frecuentemente acá, vienen a ver los partidos, se sienten en su casa”, relata Javier Banchero, dueño del restaurante, un rosarino mudado hace muchos años a Miami.

Los secretos de la MilaMessi, la receta original de maamá Celia

La MilaMessi hecha por Celia María Cuccittini, la madre de Leo, es el plato favorito del astro. Ella le enseñó su receta al chef, que compartieron en la cocina mano a mano, y luego la degustó. “El único lugar en el mundo en el que se puede probar este plato -a no ser la propia casa de los Messi- es en Amalfi Llama, porque tenemos en exclusiva la receta de la mamá de Leo. Cuando se la dimos para probar me temblaban las piernas, estaba toda la familia. Yo miraba y estaba más nervioso que cuando vino Leo”, ríe Banchero. Pasó la prueba. Esta milanesa hecha tan especial era el agregado ideal a su menú que cuenta con platos italianos pero hechos en el modo patagónico. Esta nueva incorporación al menú, que cuesta US$ 48, es ahora el plato insignia del restaurante.

La MilaMessi, el plato de The Amalfi Llama inspirado en una receta de Celia Messi, la mamá de Lio

En las entradas del menú hay rabas (US$ 20) o short rib empanadas (US$ 18), ensaladas por US$ 21, pasta desde US$ 24 y pizza desde US$ 21. Entre los platos más caros está el corte de carne Tomahawk para dos personas (US$ 209) si bien hay opciones de carne de US$ 64 en adelante. El chimichurri es un agregado obligado, y todo cocinado con quebracho argentino y en parrillas traídas especialmente desde allí.

El restaurante tiene un aire a cabaña patagónica. Techos altos de madera, con listones rústicos, grandes y robustos que atraviesan el lugar. Las ventanas de marco negro formando un cuadrillé dejan entrever hacia afuera el abundante verde de la vegetación, como si nos encontráramos en una lujosa cabaña recluida en el sur argentino.

Sin embargo, The Amalfi Llama se encuentra en el Aventura Mall, un shopping ícono del turismo y las compras de alto nivel. “Elegimos Aventura porque es un destino internacional. No hay turista que venga al sur de la Florida que no lo visite. Además, para los locales es un sitio neurálgico. Es el punto medio entre los condados de Miami Dade y Broward, conectado a todas las autopistas. Por eso, como primera locación en el sur de la Florida para Amalfi Llama, nos parecía el sitio ideal y no nos equivocamos”, aporta Banchero.

Se trata de un nuevo sector en el Aventura Mall, separado a pocos pasos del shopping, llamado Esplanade, de 20.000 metros cuadrados, donde aun muchas tiendas no abrieron sus puertas. Contará con seis restaurantes informales y elegantes, tiendas y oficinas.

Antonela Roccuzzo y Lionel Messi junto a Javier Banchero, el rosarino dueño de The Amalfi Llama

La luz tenue, pero no escasa, aporta la calidez perfecta, sumada a un pequeño árbol en la mitad del salón. Pero según Banchero, la paz se acaba cada vez que aparece Leo. “Esta gente así en su mundo como la ves, cuando aparece todos se paran para pedirle fotos. Es terrible, ha venido con buzo y gorro porque no puede circular”, aporta el socio del flamante lugar, que tiene espacio para 196 personas. El restaurante cuenta con una inmensa barra de tragos, que van mencionados en una carta especial. A su vez, una inmensa bodega que decora el pasillo entre el salón de entrada y el comedor ofrece vinos de distintas partes del mundo, y como es obvio, con gran variedad de vinos argentinos.

Por ahora, sentarse en la “mesa de Messi” es gratis, pero no por mucho tiempo. La idea el día de mañana es hacerlo un VIP, y que aquellos que quieran disfrutar de la mesa del 10 cuando él no la usa, tenga un precio extra. Desde esta exclusiva mesa hay vista directa al televisor con la Copa América en continuado. Es que en el restaurante de los Messi, la transmisión de cualquier partido de fútbol es el primer ingrediente del menú.