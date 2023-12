escuchar

Aventura Mall y Sawgrass Mills Mall fueron considerados como los mejores centros comerciales para compras navideñas en Estados Unidos. De acuerdo con un estudio reciente, estos “malls” de Florida ofrecen experiencias de compra únicas con una amplia variedad de opciones para todos los gustos y estilos.

El estudio de Yocan Vaporizer, retomado por NBC, revela los destinos principales para las compras navideñas en Estados Unidos en 2023. A la cabeza se encuentra el Mall of America en Minnesota, como la elección principal para los compradores durante las fiestas. En una destacada posición, Aventura Mall se sitúa entre las opciones comerciales de Florida, y en cuarto sitio del ranking se ubica el outlet The Colonnade en Sawgrass Mills Mall.

El Mall of America, ubicado en Minnesota, es la elección principal para los compradores durante las fiestas decembrinas

Esta clasificación considera varios factores para determinar los mejores centros comerciales para las compras navideñas. Estos incluyen la capacidad del centro comercial para gestionar multitudes, la disponibilidad y costo de estacionamiento, la diversidad de tiendas, el número de opciones gastronómicas y los horarios de operación durante la temporada navideña.

Los niveles de multitudes examinan el tamaño total del centro comercial, mientras que la eficiencia del estacionamiento se evalúa según costos y disponibilidad de espacio. Además, la clasificación toma en cuenta la variedad de tiendas y restaurantes que cada centro comercial tiene en su directorio, así como sus horarios de apertura los días de semana y domingos.

Aventura Mall: variedad de opciones comerciales y accesibilidad

Ubicado en el norte de Miami, Aventura Mall, se destaca por su gran tamaño y por su diversidad y conveniencia, gracias a sus horarios de apertura y facilidades de estacionamiento. A pesar de desafíos en la gestión de multitudes y una selección limitada de restaurantes, Aventura Mall obtuvo reconocimiento como el destino preferido para regalos masculinos, albergando a más de 300 minoristas, incluyendo marcas de alta gama como Nike, Zara, Lacoste y Louis Vuitton.

El centro comercial Aventura Mall en Miami, Florida, ofrece más de 300 tiendas

El centro comercial cuenta con el programa Arts Aventura Mall, que ha curado más de 20 piezas dignas de museo en todo el centro, incluyendo la torre Aventura Slide de Carsten Höller y Gorillas in the Mist de The Haas Brothers. La arquitectura de Aventura Mall presenta un diseño vanguardista del renombrado arquitecto Carlos Zapata.

La experiencia gastronómica en Aventura Mall abarca opciones como Ladurée, Ralph’s Coffee, Cvi.Che 105, Shake Shack y más. El mercado de Aventura exhibe productos únicos de agricultores y artesanos locales los fines de semana.

Sawgrass Mills: un outlet con atractivo único

Situado en Sunrise, a 30 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami, Sawgrass Mills Mall es famoso por su amplia gama de tiendas outlet. Al igual que Aventura, se destaca por proporcionar un amplio espacio de estacionamiento. Sin embargo, se queda atrás en la variedad de opciones gastronómicas disponibles para los visitantes.

El centro comercial Sawgrass Mills, en las afueras de Fort Lauderdale, en Florida, tiene más de medio centenar de tiendas de lujo

Sawgrass Mills es el destino de compras outlet más grande de Estados Unidos. Con más de 355 tiendas, incluyendo 70 tiendas de lujo, Sawgrass Mills atrae a compradores con ofertas en Nike, Tommy Hilfiger, Ralph Lauren y más.

Los Colonnade Outlets, en Sawgrass Mills, presentan más de 70 tiendas exclusivas, como Burberry, Diane von Furstenberg, Gucci, Prada y Versace. El centro comercial ofrece acuerdos diarios, restaurantes, cines, y servicios como alquiler de cochecitos y sillas de ruedas.

Temas FloridaMiamiGDA