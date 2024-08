Esto es lo que gana un personal trainer en Florida en 2024: ¿qué requisitos y permisos se necesitan?

Una gran alternativa para insertarse en el mercado laboral de Estados Unidos es trabajar como personal trainer, que tiene un salario promedio de más de 50.000 dólares al año. No se necesita un título universitario, aunque la mayoría de gimnasios de ese país suele exige certificaciones para corroborar los conocimientos y la experiencia. En tanto, Florida es uno de los cinco estados donde más personas se dedican a esto.

Florida es uno de los cinco estados donde más personal trainers hay; en 2023 cobraron más de US$44 mil Shutterstock

Qué se necesita para ser personal trainer en Florida: requisitos y permisos

Para que una persona se convierta en personal trainer en Estados Unidos, aunque no se necesita un título universitario específico, es clave obtener una certificación de una organización reconocida. Entre las más y mejor valoradas se encuentran las ofrecidas por la National Academy of Sports Medicine (NASM), el American Council on Exercise (ACE), la National Strength and Conditioning Association (NSCA) y la International Sports Sciences Association (ISSA). Muchas de estas requieren que el estudiante tenga una formación actualizada en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP).

En cuanto a los requisitos específicos para Florida, no exige una licencia estatal particular para los entrenadores personales. Sin embargo, los gimnasios o centros de fitness pueden tener sus propias condiciones o políticas internas que deben cumplirse. En tanto, National Personal Training Institute tiene su versión local en el Florida, donde brinda un programa de 600 horas para obtener la certificación.

Además, es recomendable contar con un seguro de responsabilidad civil, ya que en algunos lugares es obligatorio para proteger a los trabajadores. Se trata de una protección financiera que cubre los costos asociados con reclamos legales y daños que puedan surgir como resultado de la labor como personal trainer. Puede ser crucial si un cliente se lesiona durante una sesión de entrenamiento y decide demandar al personal por negligencia.

En caso de no trabajar en un gimnasio, sino en un espacio público, es importante revisar las normativas locales, ya que algunos municipios pueden tener regulaciones especiales. En Miami-Dade, por ejemplo, los entrenadores personales que quieran trabajar en parques deben obtener un permiso especial del Departamento de Parques y Recreación. El Código de Regulaciones establece que “cualquier persona que desee realizar actividades comerciales en parques públicos debe obtener una licencia y pagar una tarifa para el uso del espacio”.

Las diferencias entre un gimnasio y un espacio público son muchas. En un establecimiento formal, se cuenta con una variedad de equipos y recursos, además de una clientela más estable. En tanto, aquellos que trabajan de manera independiente en parques deben buscar sus propios clientes y comprar sus elementos, además de conseguir los permisos correspondientes.

Cuánto gana un personal trainer en Estados Unidos

Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, para mayo de 2023 había 279.450 personal trainers ejerciendo en ese país. El salario medio anual era de US$51.270. No obstante, la cantidad y los montos variaban según cada estado. Los cinco principales:

California: 39.470 personal trainers, con un sueldo anual de US$61.340

Texas: 19.030 personal trainers, con un sueldo anual de US$42.880

Nueva York: 18.720 personal trainers, con un sueldo anual de US$65.370

Florida: 15.860 personal trainers, con un sueldo anual de US$44.710

Illinois: 14.460 personal trainers, con un sueldo anual de US$54.830

