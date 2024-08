Cambia la hora en Texas: a qué hora hay que ajustar los relojes y a partir de cuándo

Escuchar

Durante la primera semana de noviembre finalizará el horario de verano boreal en el estado de Texas y en gran parte de Estados Unidos, con lo que se dará paso a la temporada de invierno y, en consecuencia, a tener que cambiar por segunda vez las agujas del reloj. Esta medida está ligada al Daylight Saving Time (DTS), un recurso que se realiza casi de manera uniforme en Estados Unidos, exceptuando cuatro territorios y los estados de Arizona y Hawaii, con el fin de ahorrar energía y aprovechar la luz solar natural.

En este contexto, el cambio de horario de invierno boreal se llevará a cabo el domingo 3 de noviembre a las 2 de la madrugada. A partir de ese momento, los habitantes de Texas deberán retrasar las agujas de sus relojes para que vuelva a marcar la 1.

La medida es casi uniforme, eximiendo cuatro territorios y dos estados Pexels

En los dispositivos electrónicos como smartphones, relojes automáticos o smartwatches, el cambio es automático, ajustándose a la zona horaria donde resida la persona. En tanto, los relojes análogos o digitales deberán actualizarse manualmente siguiendo los manuales de instrucción de dichos objetos.

¿En qué lugares no cambia la hora en Estados Unidos?

El horario de verano fue promulgado por la Ley de Horario Uniforme de 1966, y se ha convertido en una parte integral para el correcto funcionamiento de la sociedad. El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) tiene la responsabilidad de supervisar las zonas horarias, aunque no cuentan el poder de cambiarlo o revocarlo.

El Departamento de Transporte de EE.UU. es el responsable de supervisar el cambio de horario de los estados adheridos Pexels

Las transiciones se realizan dos veces al año, con el primer cambio en verano y el segundo al comienzo de la estación de invierno. La medida se cumple de manera uniforme en todo el país, excepto por:

Hawái

Samoa Americana

Islas Marianas del Norte

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes

La mayor parte del estado de Arizona

Las anteriores entidades pueden eximirse del horario de verano. La agencia DOT explicó que: “los estados pueden optar por no participar en el horario de verano, pero dicha exención debe aplicarse a toda la parte de ese estado que se encuentra en una zona horaria determinada”.

Además, el estado de Hawái abandonó su participación en 1967 gracias a su relativa aproximación al ecuador, haciendo que la medida fuese innecesaria, ya que el sol en la región sale y se pone aproximadamente a la misma hora todos los días. Lo mismo sucedió en la mayor parte de Arizona en 1968, la cual recibe luz natural durante todo el año.

¿Se puede eliminar el cambio de horario de verano?

La organización no partidista y sin fines de lucro The Council of State Governments informó que, desde 2022 “19 estados han aprobado o promulgado leyes que permiten la observancia del DST durante todo el año si el Congreso lo permite y, en algunos casos, si otros estados de la región también llevan a cabo el cambio”.

Dichos estados son: Alabama, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Kentucky, Luisiana, Maine, Minnesota, Misisipi, Montana, Ohio, Oregón, Carolina del Sur, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming. Por otro lado, los residentes de California votaron por una medida electoral que haría permanente el cambio de horario de verano, pero la legislatura aún no ha actuado.

Hay argumentos a favor y en contra del cambio de horario, dependiendo a quienes favorecen y quienes se sienten perjudicados por temas de salud Pexels

En el documento de la organización señalan que los argumentos a favor y en contra son variados. Entre los que quieren extender la medida se encuentran los grupos beneficiados por la hora de luz extra, como “las tiendas de conveniencia, la industria comercial, la industria de la jardinería, los clubes de golf y el béisbol, y el tenis profesional”.

Por otra parte, los opositores señalan los posibles efectos negativos para la salud, tales como: el aumento de accidentes cerebrovasculares, los ataques cardíacos y la falta de sueño.

